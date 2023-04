[Unboxing] Découverte de l'édition collector de la Nintendo Switch Zelda: Tears of the Kingdom

PlayN! Unboxing Nintendo Switch OLED Tears of the Kingdom 30/04/2023 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Unboxing inédit sur Puissance Nintendo ! BorisPN, après avoir traversé une partie de la France pour aller récupérer sa précieuse console, a eu l'immense plaisir de déballer devant la caméra, rien que pour vous, l'édition collector de la Nintendo Switch dédiée au très attendu "The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom". Disponible depuis le 28 avril 2023, cette édition spéciale a tout pour ravir les fans du légendaire univers de Zelda.En premier lieu, il faut savoir que cette console est une version OLED de la Switch, offrant une qualité d'image supérieure : ce sera donc l'occasion pour bon nombre de joueurs qui jouent beaucoup en mode nomade de s'équiper, avec ce superbe prétexte qu'est une édition collector Zelda. Ce qui fait aussi son attrait, c'est sa décoration unique, totalement inspirée de l'univers de Zelda. Un véritable objet de collection pour les passionnés qui sont nombreux à avoir couru chez leur revendeur chercher leur précieux exemplaire du modèle ce vendredi.Boris était donc de ceux-là, et il nous propose de découvrir son Unboxing de la console.Pour découvrir tous les détails de cette édition collector, rendez-vous sur notre vidéo d'unboxing présentée par BorisPN. Ne manquez pas cette occasion de voir de près cette magnifique console avant sa sortie officielle !Regardez la vidéo ici :On rappelle à ceux qui espéraient que le jeu "The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom" soit inclus, qu'il faudra faire preuve d'un peu plus de patience. En effet, le jeu ne fait pas partie de ce pack et sortira séparément le 12 mai 2023, exclusivement sur Nintendo Switch.