Super Mario Bros Le Film s'offre une foule de records pour son lancement

Que la semaine commence bien pour Super Mario Bros Le Film, la production des studios Illumination et Nintendo qui a débarqué en salles ce 5 avril 2023. Les spécialistes du grand écran avaient prédit un démarrage satisfaisant , il semblerait que le public réponde très présent et se rend en nombre dans les salles obscures pour découvrir le film tant attendu.En effet, plusieurs records ont été battus, ou d'autres performances remarquables ont été soulignées dans plusieurs pays du monde. Grâce à GoNintendo qui a compilé plusieurs statistiques dans une seule actualité, on reconnait avoir eu la tâche particulièrement facile, mais on va quand même vous dire tout de suite comment le film démarre en France :- Meilleur démarrage de 2023 en France- Second meilleur démarrage pour un film d'animation en avril après l'Âge de glace 2- Meilleur démarrage pour un film IlluminationAvouez que ça sent bon pour la suite, car les performances sont aussi remarquables dans bon nombre de pays où le film est déjà sorti :- Meilleur démarrage le jour de son lancement aux Etats-Unis pour une adaptation de jeu vidéo, battant donc Sonic the Hedgehog 2- Meilleur démarrage jamais réalisé par un titre Universal au Mexique- Second meilleur jour de lancement d'un film d'animation de tous les temps au Mexique, juste derrière Toy Story 4- Meilleure journée de lancement pour un film d'animation au Royaume-Uni- Plus gros succès de l'année 2023 au Royaume-Uni- Meilleur mercredi de tous les temps pour Universal au Royaume-Uni- Meilleur jour de lancement pour un film d'animation hollywoodien depuis le début de la pandémie en Chine- Deuxième jour de lancement le plus important en Chine pour un film de studio en 2023- Meilleur jour de lancement de tous les temps pour Universal en Allemagne- meilleur jour de lancement depuis Star Wars : The Rise of Skywalker en 2019 en Allemagne- Seconde journée de lancement la plus importante du mois d'avril en Allemagne, derrière Avengers : Endgame- Meilleur jour d'ouverture d'un film d'animation en Espagne- Dépasse Avatar : The Way of Water et Doctor Strange 2 pour devenir le plus grand jour de lancement depuis le début de la pandémie en Espagne- Meilleur jour de lancement en avril jamais enregistré en Espagne (n°2 au box-office derrière Avengers : Endgame)- A conquis 70 % du marché en Italie- Meilleur jour de lancement pour un film d'animation au printemps, et pour une adaptation de jeu vidéo en Italie- Second jour de lancement le plus important jamais enregistré en Amérique centrale, derrière Endgame- plus du double des films Minions et Despicable Me en Amérique centrale- Premier jour de lancement d'un film d'animation pour Illumination et Universal à Taïwan- Meilleur jour de lancement d'une adaptation de jeu vidéo et meilleur jour de lancement d'un film d'animation en avril à Taïwan- Meilleur jour de lancement de 2023 en Australie- Meilleur jour de lancement jamais enregistré par Illumination et meilleur jour de lancement en avril jamais enregistré en AustralieA lire aussi : notre critique du film Super Mario Bros Le Film Les planètes s'alignent pour faire de Super Mario Bros Le Film un succès commercial. Il nous tarde de découvrir les prochaines statistiques concernant le film, qui va maintenant entrer dans le sprint du week-end de Pâques avec des millions de fans à travers le monde prêts à découvrir le fruit du travail des équipes de Nintendo et Illumination.Source : GoNintendo