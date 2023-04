Gros démarrage attendu pour le film d'animation Super Mario Bros Le Film

Selon les prévisions, le film Super Mario Bros Le Film est sur le point de réaliser la plus importante ouverture au box-office de l'année 2023 à date. Les spécialistes estiment que les recettes du week-end d'ouverture pourraient surpasser celles des autres blockbusters sortis cette année, témoignant de l'engouement massif des fans et de l'anticipation autour du film.La combinaison du succès continu des jeux vidéo Mario et de la nostalgie pour la franchise a créé une attente énorme pour ce film d'animation, qui pourrait devenir l'un des plus grands succès cinématographiques de l'année : on attend ainsi pas moins de 225 millions de dollars de recettes dans le monde pour cette seule semaine de lancement.Aux Etats-Unis et au Canada, le film devrait réaliser un revenu de 125 millions de dollars, auxquels on ajoutera 100 millions de dollars pour le reste du monde. Mario fera-t-il donc mieux que Ant-Man qui avait réalisé le meilleur démarrage de 2023 pour le moment ? Nous en aurons la confirmation d'ici la semaine prochaine.De notre côté, on ne se fait pas trop de souci pour le succès du film, qui a coché toutes les cases du fan qui vous écrit ces mots ! Déjà, vous avez pu lire les chiffres du démarrage du film dans les colonnes de Zickma , où l'on apprend que le film a réalisé un bon démarrage mais reste nettement en deçà des précédentes productions Illumination. On reviendra sur les chiffres nationaux dès que possible.Ne manquez pas de lire notre avis sur le film Super Mario Bros si vous cherchez vraiment une bonne raison ou deux d'aller passer quelques heures au cinéma !Source : Deadline