Super Mario Bros Le Film : un possible retard de la version physique et une campagne spéciale pour le lancement du film au Japon

Un succès maintenant mondial pour Super Mario Bros Le Film

Si de nombreux critiques étrangers ont attribué au film des notes relativement basses, je pense que cela a également contribué à sa notoriété et à l'engouement qu'il a suscité

Les acteurs américains au travail pour le doublage

The Super Mario Bros. Movie - Official "Mario" Behind the Scenes Clip (2023) Chris Pratt 29/04/2023 Retrouvez la vidéo sur YouTube

The Super Mario Bros. Movie - Official Bowser Behind the Scenes (2023) Jack Black 29/04/2023 Retrouvez la vidéo sur YouTube

The Super Mario Bros. Movie - Official Luigi Behind the Scenes (2023) Charlie Day 29/04/2023 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Report de la version physique du film aux USA

Lancement du film au Japon

Le film Super Mario Bros Le Film a rencontré un succès phénoménal depuis sa sortie occidentale le 5 avril 2023. Selon certains analystes du milieu cinématographique, le film pourrait rapidement atteindre le milliard de dollars de recettes rapidement après un 3e week-end très réussi Shigeru Miyamoto, créateur de Mario, a exprimé sa surprise face à ce succès. Il pense même que la réception mitigée de la critique a contribué à l'engouement autour du film. Dans une interview japonaise traduite par VideoGameChronicle.com , il explique :Les fans ont également pu découvrir les coulisses du film grâce à plusieurs vidéos montrant Chris Pratt, Jack Black et Charlie Day en pleine action. Commençons avec Chris Pratt :Poursuivons avec Charlie Day et Jack Black :Cependant, il semblerait que la sortie de la version physique du film soit repoussée au 1er juillet, tandis que la sortie digitale est reportée à une date indéterminée. Les raisons de ce retard ne sont pas encore connues.En France, en raison de la chronologie des médias, la sortie du film en support digital n'est possible qu'à partir du 5 août, mais nous avions pu apprendre il y a quelques semaines que la sortie du Blu-Ray serait calée au 23 août 2023, avec notamment une édition limitée FNAC et un steelbook forcément collector déjà en rupture.Le film est très attendu au Japon, où il sortira le 28 avril 2023. Pour célébrer cet événement, une campagne spéciale sera lancée pendant la Golden Week. De plus, Nintendo a tenu à s'occuper personnellement de la traduction du script japonais, assurant ainsi une qualité optimale pour le public local.Avez-vous eu l'occasion de découvrir le film dans une salle depuis sa sortie ? Sur notre serveur Discord , la ferveur retombe un peu maintenant que la sortie commence à dater, mais il est encore temps de venir partager vos impressions sur le film sur notre canal #super-mario !Sources : GoNintendo là ), Perfectly Nintendo