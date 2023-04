Hachécateur arrive dans Pokémon GO samedi prochain

Kleavor makes its Pokémon GO debut! 29/04/2023 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Samedi prochain aura lieu une Journée de Raids exceptionnelle dans Pokémon GO avec l'arrivée d'Hachécateur dans le jeu. Le Pokémon, évolution d'Insécateur jusque là uniquement disponible dans Légendes Pokémon : Arceus, sera disponible durant trois heures dans les Raids du jeu mobile.De 11h à 14h, heure locale, rendez-vous dans les Raids de Pokémon GO pour affronter Hachécateur et tenter de le capturer ensuite. Le Pokémon sera également disponible dans sa forme chromatique pour les plus chanceux d'entres vous !Jusqu'à cinq Passe de Raid quotidiens seront offerts dans les Arènes durant l'évènement. Notez que cette Journée Raid sera l'unique moyen pour le moment d'obtenir Hachécateur. Insécateur ne pourra pas immédiatement évoluer en Hachécateur d'après le site officiel de Pokémon GO.