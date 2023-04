Célébration du demi-anniversaire de Pikmin Bloom avec des événements spéciaux du 29 avril au 7 mai 2023

La semaine de la communauté pour les 18 mois de Pikmin Bloom2023

Première partie : Semaine de la communauté pour l’anniversaire des 18 mois

Vous aurez désormais la possibilité d’obtenir tous les badges de journée de la communauté, de décembre 2022 à avril 2023 ! Ne laissez pas passer cette occasion ! De plus, pour ceux d’entre vous qui n’ont pas eu la chance d’obtenir le tout premier badge de journée de la communauté, c’est votre jour de chance !

Seconde partie : Défi Pikmin déco Rétro de l’anniversaire des 18 mois

Du côté des fleurs

Pendant l’événement, les mégafleurs s’épanouiront en fleurs de saison lorsque vous planterez des fleurs ordinaires autour. Les mégafleurs deviendront soit des fleurs d’hiver, soit des fleurs de printemps, selon le calendrier ci-dessous. De plus, le temps nécessaire pour que les mégafleurs en pleine floraison redeviennent des feuilles sera réduit à 6 heures pendant toute la durée de l’événement.

Drone d'expédition : un nouvel objet spécial

Le jeu mobile de Niantic Pikmin Bloom, basé sur les adorables créatures imaginées par Shigeru Miyamoto chez Nintendo, célèbre son demi-anniversaire avec une série d'événements spéciaux durant la première semaine du mois de mai 2023.Pour les 18 mois de Pikmin Bloom, Niantic a imaginé une nouvelle série de défis accompagnés de leurs récompenses pour motiver les joueurs à sortir de chez eux, découvrir le monde qui les entoure, et faire le plein de nouveaux Pikmin Déco !Sur son site officiel, Niantic dévoile ces événements qui comprendront une variété de défis et de récompenses exclusives pour les joueurs. L'événement durera une semaine, du samedi 29 avril à minuit au dimanche 7 mai à 23:59. L'intérêt de cette semaine est de permettre aux joueurs de récupérer les badges de communauté qu'ils auraient pu manquer en début d'année, avec une séance de rattrapage des badges de journée de la communauté de décembre 2022 à avril 2023.L'événement se déroule en deux temps : une première partie qui commence ce samedi 29 avril appelée "1re partie - Semaine de la communauté pour l’anniversaire des 18 mois", puis une seconde partie qui commencera le 1e mai, "Défi Pikmin déco Rétro de l’anniversaire des 18 mois".Niantic explique :Pour récupérer ces badges, 5 missions de plantation de fleurs vous seront proposées : il suffit de les terminer pour obtenir le badge en question. Si vous aviez déjà participé aux journées communautaires, alors seules les missions correspondant aux badges manquants vous seront proposées.Et c'est une fois ces 5 missions complétées que les choses vont devenir intéressantes puisque vous aurez dès lors accès à "une série de 5 missions spéciales extrêmement difficiles", à l'issue de laquelle Niantic vous permettra d'obtenir un super cadeau virtuel : "un T-shirt doré ultra rare pour votre Mii".Si vous souffrez de collectionnite aigue, alors sachez que Niantic met en vente dans la boutique du jeu un ticket de mission spéciale qui vous permettra d'obtenir le premier badge de journée de la communauté de novembre 2021.Les pousses dorées que vous allez récolter cette semaine vous permettront de retrouver les Pikmin Déco des mois passés, comme les Pikmin déco Lunettes 2023 rouges, jaunes, bleus, violets, blancs, ailés ou rocs, qui seront proposés dans les pousses dorées des défis de pas.En participant aux défis de plantation de fleurs, vous pourrez ajouter des Pikmin déco Casse-croûte du premier anniversaire rouges, jaunes, bleus, violets, blancs, ailés ou rocs.Il sera difficile de mettre la main sur tous les Pikmin Déco qui vous manquent, mais Niantic a pensé à tout avec des objets à acheter dans la boutique :- Tenues Mii Lunettes 2023 et missions spéciales pour obtenir les Pikmin déco rouges, jaunes, bleus, violets, blancs, ailés et rocs.- Tickets de mission Casse-croûte du 1e anniversaire pour obtenir les Pikmin déco Casse-croûte du premier anniversaire rouges, jaunes, bleus, violets, blancs, ailés et rocs.Niantic donne des précisions sur les éclosions de mégafleurs durant cette semaine particulière :Voici les fleurs d’hiver : poinsettias, cyclamens, camélias, jonquilles et fleurs de prunier, elles fleuriront de 00:00 à 23:59 les 30 avril, 2, 4 et 6 mai. Les 29 avril, 1er, 3, 5 et 7 mai, elles fleuriront de 12:00 à 23:59.Quant aux fleurs de printemps, on parle des fleurs de cerisier, des anémones, des tulipes, des némophiles, des roses et des œillets. Ces fleurs fleuriront de 00:00 à 23:59 les 29 avril, 1er, 3, 5 et 7 mai. Les 30 avril, 2, 4 et 6 mai, elles fleuriront de 12:00 à 23:59.Le drone d’expédition est un des nouveaux items du Lot spécial. Exceptionnellement, entre le 29 avril et le 7 mai, la boutique proposera ce Lot spécial comprenant quelques objets parmi lesquels, donc, ce drone d’expédition.En outre, on vous rappelle aussi qu'en mai 2023, c'est l'Oeillet qui est à la fête du côté des méga-fleurs Source : Site officiel Pikmin Bloom