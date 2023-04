Pikmin Bloom en mai : prévisions florales du mois et deux journées communautaires

Plantez et découvrez des fleurs de saison

2 journées complémentaires les 13 et 14 mai 2023

Nouveau mois, nouvelles méga-fleurs ! Des changements ont été annoncés pour Pikmin Bloom en mai 2023. Les joueurs peuvent ainsi s'attendre à une profusion de nouvelles fleurs avec l'oeillet jaune en variété star du mois, et à une double journée communautaire spéciale.On n'a pas encore le détail des missions que les joueurs pourront accomplir dans le courant du mois de mai, mais nous actualiserons cette actualité lorsque cela sera le cas avec tous les détails pour vous aider à organiser vos expéditions Pikmin !Les "Prévisions florales" ont été révélées sur le site officiel de Pikmin Bloom, donnant aux joueurs un aperçu des fleurs qui seront disponibles au cours du mois de mai.Ainsi, en plantant des pétales rouges, jaunes, blancs ou bleus près des méga-fleurs autour de vous, vous pourrez faire pousser les variétés suivantes : pensées, tulipes, némophiles, œillets et roses.Durant tout le mois de mai, les fruits que vos Pikmin rapporteront de leur combats contre des Champignons contiendront du nectar de fleur standard, mais aussi de pensée, de tulipe, de némophile, d’œillet ou de rose.Cela nous permet de planifier à l'avance nos promenades et nos explorations locales en fonction des différentes fleurs qui seront présentes dans la carte du jeu. N'oubliez pas que vous pouvez secouer une méga-fleur pour en obtenir le nectar, ce nectar vous permettant de faire fleurir vos Pikmin de variétés parfois rares et difficiles à trouver.De plus, une "double journée communautaire" a été annoncée. Bien que les détails exacts de cet événement n'aient pas encore été précisés, il est prévu pour les 13 et 14 mai 2023.Niantic compte sur la communauté pour poster des photos sur Twitter avec le hashtag #PikminBloom . Mais rien ne vous interdit d'utiliser aussi ce hashtag sur Mastodon Source : Site officiel Pikmin Bloom