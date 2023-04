The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom : résolution, performance et déjà des nouveautés se révélent

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom | Dive Into the Unknown 29/04/2023 Retrouvez la vidéo sur YouTube

À l'approche de la sortie de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, attendu sur Nintendo Switch le 12 mai 2023, plusieurs informations clés sur le jeu ont paru sur le Net.Les fans ont été gâtés avec la publication de nouvelles images et d'un spot publicitaire intitulé "Dive into the Unknown". Ce dernier met en avant le gameplay varié et les environnements magnifiques que les joueurs pourront explorer dans cette nouvelle (incroyable) aventure. Sans trop en dévoiler, le spot donne un aperçu de l'atmosphère et des défis que les joueurs devront relever :Des précisions ont aussi été apportées sur la performance et la résolution du jeu. Les joueurs peuvent s'attendre à une résolution de 720p en mode portable (c'est encore à confirmer toutefois mais cela serait identique à Breath of the Wild) et de 900p en mode dock. Le jeu tournerait à une fréquence de 30 images par seconde, garantissant une expérience de jeu fluide mais entre nous, on n'en attendait vraiment pas moins de la part de Nintendo sur ce coup-là... La Switch commence à faire son âge, doit-on comprendre à ces infos en provenance de sites américains.On vous garde une dernière petite info qu'on hésite à catégoriser comme spoiler, si vous avez peur il vous suffit de ne pas aller au-delà de cette image et de reprendre votre navigation sur Puissance Nintendo le plus simplement du monde : en cliquant ici Enfin, une dernière nouveauté qui a attiré l'attention et dont on voulait vous parler dans cette news est l'introduction des "Recipe Cards". Cette fonctionnalité inédite permettra aux joueurs de collecter des cartes de recettes à travers leur voyage pour concocter diverses potions et repas. Cependant, les détails exacts de son fonctionnement restent un mystère, préservant ainsi le plaisir de la découverte pour les joueurs.Sources : Perfectly Nintendo