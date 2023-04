LEGO Super Mario : Donkey Kong et ses amis débarquent en août 2023

We can’t wait to show you the new additions to the world of LEGO Super Mario™! pic.twitter.com/sa5XF0LdCo — LEGO (@LEGO_Group) April 26, 2023

« L'enthousiasme pour la franchise LEGO Super Mario ne cesse de croître, notamment avec cette nouvelle sortie. Nous sommes ravis d'accueillir l'emblématique Donkey Kong dans la gamme de produits LEGO Super Mario ! », a déclaré Simon Kent, directeur artistique du groupe LEGO. « Nous sommes impatients de voir comment les enfants vont s'approprier ces quatre extensions et choisir d'explorer la jungle de Donkey Kong, que ce soit dans la cabane dans l'arbre, sur un chariot de mine, en jouant du concert de Dixie Kong ou en se promenant avec Rambi. »

Ensemble d'extension La cabane de Donkey Kong : 64,99 €, 555 briques, 8 ans et plus. Il s'agit d'une réplique colorée de la cabane de Donkey Kong, équipée d'une télévision et d'une radio à construire. Les fans y découvriront un compartiment secret.



Ensemble d'extension Course de chariot de mine de Diddy Kong : 104,99 €, 1 157 briques, 8 ans et plus. Il permettra aux joueurs de parcourir l'un des niveaux les plus emblématiques de Donkey Kong en chariot de mine.



Ensemble d'extension Concert de Dixie Kong dans la jungle : 26,99 €, 174 briques, 7 ans et plus. Les joueurs pourront monter sur scène avec Dixie Kong et Squawks, le perroquet, dans un environnement de jungle luxuriante.

Ensemble d'extension Concert de Dixie Kong dans la jungle : 26,99 €, 174 briques, 7 ans et plus. Les joueurs pourront monter sur scène avec Dixie Kong et Squawks, le perroquet, dans un environnement de jungle luxuriante.

Ensemble d'extension Rambi le rhinocéros : 9,99 €, 106 briques, 7 ans et plus. Les figurines LEGO Super Mario pourront monter sur le dos de Rambi et découvrir des effets sonores quand Rambi marche ou fonce dans les rochers.

Galerie images 29/04/2023



L'univers LEGO Super Mario s'apprête à s'enrichir avec l'arrivée d'un personnage emblématique de l'univers Nintendo : Donkey Kong. Celui-ci sera accompagné de Cranky Kong, Diddy Kong, Funky Kong et Dixie Kong, qui feront leur première apparition en briques LEGO.Cette annonce a été précédée de quelques heures par un teasing pas forcément difficile à comprendre quant à la nature des sets à venir :Quatre nouvelles extensions viennent agrandir l'offre déjà conséquente de la gamme LEGO Super Mario : La cabane de Donkey Kong, La course de chariot de mine de Diddy Kong, Le concert de Dixie Kong dans la jungle et Rambi le rhinocéros.Ces nouveaux sets offriront aux joueurs la possibilité de plonger dans un monde inspiré de Donkey Kong, ouvrant la voie à de nouvelles aventures. Comme dans tout bon communiqué qui se respecte, on ne manque pas de saluer l'arrivée de ces nouveaux sets du côté de chez LEGO :Les détails des produits sont les suivants :Ces extensions seront disponibles à partir du 1er août 2023. Les fans de LEGO et de Super Mario pourront ainsi retrouver leurs personnages préférés dans de nouvelles aventures. Voici quelques photos de la part de LEGO pour accompagner cette annonce :Source : Communiqué de presse