Pokémon Écarlate & Violet : Lézargus débarque dans les Raids

Après Clamiral et Typhlosion, c'est Lézargus qui débarque dans les Raids Téracristal de Pokémon Écarlate et Pokémon Violet.Le Pokémon de la huitième génération, dernière évolution du starter Larméléon est le Pokémon vedettes des Raids Téracristal ce week-end. Dès à présent et jusqu'au lundi 1er mai (à 2h du matin), rendez-vous dans vos Raids Téracristal 7 étoiles pour tenter de battre le Pokémon qui possède le type Téracristal Glace et l'insigne Surpuissant le rendant particulièrement difficile à battre.Si jamais vous n'êtes pas disponibles ce week-end, Lézargus sera de retour dans les Raids la semaine prochaine, du 5 au 8 mai.Pokémon Écarlate et Pokémon Violet sont disponibles exclusivement sur Nintendo Switch.