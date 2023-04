Le film Super Mario Bros. dépasse les 500 millions de dollars dans le monde et devient la plus grande adaptation de jeu vidéo de tous les temps

Si une grosse partie de la Team PN a pu découvrir le film en salle depuis sa sortie, certains n'hésitant pas à y retourner plusieurs fois pour donner un coup de pouce au box office, il faut reconnaître qu'en l'espace d'une grosse semaine, cette adaptation du jeu vidéo a franchi la barre des 500 millions de dollars au box-office mondial. On n'en attendait pas moins au regard de Mario mais on n'espérait pas que le film pulvérise les records à cette vitesse.





À ce jour, les aventures de Mario sur grand écran a rapporté 260,3 millions de dollars sur le territoire américain et 248,4 millions de dollars à l'étranger, soit un cumul de ses recettes mondiales à 508,7 millions de dollars. C'est désormais le film de 2023 qui a rapporté le plus d'argent au box-office mondial et national, dépassant "Ant-Man et la Guêpe : Quantumania", la dernière sortie Marvel qui est loin d'avoir séduit les foules. Mais c'est surtout que le film "The Super Mario Bros. Movie" est désormais la plus grande réussite au niveau des adaptations de jeux vidéo de l'histoire, dépassant les recettes de "Warcraft" et de "Pokémon : Détective Pikachu".





Avec en appui les magiciens derrière les succès de "Despicable Me" (connu sous le nom "Moi, moche et méchant" ou "Détestable moi" au Québec, avec trois titres au compteur, un quatrième étant teasé pour 2024) et "Sing"(Tous en scène, 2 opus de qualité), Shigeru Miyamoto semblait avoir trouvé un partenaire de choix pour coproduire cette nouvelle adaptation avec Chris Meledandri, fondateur d'Illumination.





Aaron Horvath et Michael Jelenic ont réalisé "The Super Mario Bros. Movie", dont les voix anglaises sont interprétées par Chris Pratt, Charlie Day, Anya Taylor-Joy et Jack Black. Le budget de production est de 100 millions de dollars, une somme relativement contenu au regard des dernières productions de films d'animation de Pixar et de Disney, souvent deux fois plus élevé.





Si on se projette maintenant dans la comparaison avec les films d'animation, "The Super Mario Bros. Movie"est le deuxième plus gros film d'animation depuis 2019 en termes de recettes mondiales, devançant "Demon Slayer : Mugen Train" (494 millions de dollars) et derrière "Minions : L'ascension de Gru" (942,5 millions de dollars). Et dire que le film n'est pas encore sorti au Japon ! Avec de si bons résultats, Universal et Illumination devraient revenir courtiser Nintendo pour un nouveau round afin d'aller encore plus loin. Il est bien trop tôt pour espérer la mise en route d'une suite ou d'un spin-off à cette heure, même si on est persuadé qu'une première ébauche doit commencer à se dessiner dans un carton. De nombreux personnages de l'univers Mario ne sont pas encore apparus via ce film ! Mais il est vrai que beaucoup espèrent la mise en route d'un autre projet sur une autre franchise : on pense à Donkey Kong mais surtout à un petit Link qui va commencer sa prochaine aventure vidéoludique courant mai depuis une cité dans le ciel.







En attendant les projets d'adaptations de jeux vidéo sont nombreux, en particulier du côté de Sony. Il suffit de regarder ce planning pour se rendre compte que les amateurs de jeux vidéo seront invités à plusieurs reprises durant les prochains mois à se rendre dans les salles obscures, avec le plus grand bonheur on l'espère.

Nintendo doit se réjouir que le film ait balayé des esprits le précédent échec en adaptation live de Mario de 1993, même si ce dernier a connu un sérieux coup de boost au niveau de ses ventes suite à la sortie en salle de cette nouvelle production Universal, Illumination et Nintendo. Il aura fallu du temps pour concevoir une histoire qui tienne la route alors que le scénario d'un jeu Mario tient en général sur un timbre poste.