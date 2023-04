Zelda Tears of the Kingdom : réveillez-vous avec quelques infos croustillantes sur votre prochain jeu préféré !

I just got the go-ahead from Nintendo, so I can FINALLY announce my absolute pleasure to be voicing Ganondorf in the Legend of #Zelda : #TearsoftheKingdom.



An immense honor that I have thrown myself into doing justice. pic.twitter.com/GDtoWRUHDx — Matthew Mercer (@matthewmercer) April 14, 2023

This is Tulin, the young warrior who fought alongside Link in the latest trailer for The Legend of #Zelda: #TearsOfTheKingdom. He’s a skilled archer from the Rito tribe, a race with a bird-like appearance who use their powerful wings to soar through the sky. pic.twitter.com/FVjZpJ6C2s — Nintendo of Europe (@NintendoEurope) April 14, 2023

Link commence son voyage sur l'une des nombreuses et mystérieuses îles flottantes qui sont soudainement apparues dans les cieux au-dessus d'Hyrule. C'est là que notre héros devra acquérir de nouvelles capacités avant de retourner dans le monde de la surface pour commencer son aventure épique.

GUYS!!! NINTENDO PUT THE ZELDA TEARS OF THE KINGDOM MAIN THEME ON THE JAPANESE WEBSITE



I EXTRACTED AND IT SOUNDS SO GOOD OMGGG ANSDNSKXR pic.twitter.com/sp5XdTvG5Q — Aero (@ActualAero) April 13, 2023

Le très attendu The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom sortira le 12 mai 2023, et en prévision de cette date, Nintendo a diffusé jeudi 13 avril une dernière bande-annonce de pré-lancement , révélant des images inédites et la voix de Ganondorf. Les fans de la série ont également eu un aperçu d'artworks du jeu avec les personnages de Ganon et de Rito Tulin.Matthew Mercer, célèbre acteur de doublage et maître de jeu de la web-série "Critical Role", a été confirmé en tant que voix de Ganondorf, le principal antagoniste de la série. Le retour de Ganondorf a été confirmé avec la publication d'un artwork impressionnant qui montre le personnage dans toute sa splendeur.En plus de ces révélations, Nintendo a partagé des captures d'écran exclusives du jeu, donnant un aperçu du monde du jeu et de certains personnages.A lire aussi : Link sera encore notre dernier espoir ! Les fans peuvent également écouter le thème principal du jeu, qui a été mis en ligne sur le site officiel japonais mais qu'un internaute a relayé sur Twitter pour les plus impatients :Enfin, le point de départ de Link dans le jeu a été révélé. Bien que peu d'informations aient été fournies, cela ajoute encore plus d'excitation à l'attente de la sortie du jeu. Voici ce que Nintendo dévoile au sujet de ce début d'aventure très... aérien :Histoire de patienter un peu, le site officiel japonais nous régale d'éléments comme ce thème du jeu récupéré par un internaute sur Twitter :"Zelda Tears of the Kingdom" promet d'offrir une expérience immersive et captivante pour les fans de la série. Avec ces dernières révélations, l'attente devient de plus en plus insoutenable pour les amateurs de l'univers Zelda. Ceux qui ne peuvent vraiment plus attendre auront donc très envie de cliquer sur ce thread Reddit de façon à découvrir la publicité apparemment leakée qui accompagnera la sortie du jeu.Sources : Nintendo Insider