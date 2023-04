Zelda Tears of the Kingdom : Link à nouveau le dernier espoir !

Il reste encore quelques semaines mais l’attente va désormais paraître interminable. Même si une grande part du récit reste mystérieux, avec Link changé physiquement avec son bras droit noirci, et Zelda paraissant plus jeune, la star de la fin de la bande-annonce était le retour confirmé de Ganondorf dans sa forme humaine, mais aussi de sa transformation en Guidora, le dragon à trois têtes. On notera également le retour de Sidon, le prince du peuple Zora déjà visible dans le précédent opus.





Après quelques images dans la continuité du précédent opus, place à la présentation de nouveaux lieux, Link se déplaçant dans des régions désertiques, on aperçoit des bateaux volants, des boules d'eau flottant dans l'air, et un passage où Link semble devoir plonger dans un tuyau en esquivant divers rayons laser.

On attend également quelques révélations autour d’un mystérieux homme parlant à Zelda dont les cheveux sont coupés beaucoup plus courts, on aperçoit un nouveau personnage à l'apparence d'un demi-dragon. Link semble faire un moment équipe avec un étrange groupe bien hétéroclite et devra piloter au cours de sa quête des véhicules de grande taille.







Entre les souterrains et les virées dans le ciel, Tears of the Kingdom va nous faire voyager sur de très nombreux plans. Mais il fallait surtout tendre l’oreille pour découvrir enfin une ambiance sonore grandiose, avec de nouveaux thèmes qui devraient à marquer durablement les esprits. Tears of the Kingdom semble clairement être le blockbuster de l’année 2023 et la Switch va se parer d’un nouveau joyau. On relèvera cependant que, s’il y a eu un gros travail sur l’affichage d’une grande quantité de données à l’écran, quelques petits ralentissements sont perceptibles. La Switch va passer un nouveau cap qualitatif, mais on entre clairement dans le maximum de ce qu’elle peut faire. Le titre s’annonce visuellement superbe, et devrait en mettre plein les mirettes, en particulier auprès des joueurs possédant une Switch version OLED.





Notez l'étrange forme de ce collier qu'elle porte au cou, un collier que l'on retrouve un peu plus tard dans les mains de notre Zelda aux cheveux coupés. Qui est donc cette étrange personnalité ?Au niveau du gameplay, la grande question est de voir comment l’équipe de développement à équilibrer les quatre nouveaux pouvoirs de Link. Cette bande-annonce nous a permis de revoir le pouvoir « Rétrospective », permettant d’inverser la trajectoire d’un objet dans le temps et ainsi renvoyer une arme sur son premier lanceur. « Amalgame » était aujourd’hui assez peu mis en avant, avec sa possibilité de lier des objets, armes et équipements entre eux, la précédente session en présence d’ Eiji Aonuma avait été beaucoup plus prolixe en exemples, tout comme « Emprise » (on réunit/désunit des objets entre eux pour créer de nouveaux moyens de transport). En revanche, nous avons pu revoir « Infiltration » permettant de traverses différents plans, à condition que le level design ait prévu une cavité intermédiaire. On peut voir ainsi distinctement Link, tenant une flèche semblable à une flèche-bombe combinée via le pouvoir "Amalgame" et utilisant le pouvoir "infiltration" pour traverser les plafonds et monter dans le ciel en une seule fois.



Pour aujourd'hui, pas de vision de la Master Sword dégradée, mais une Zelda séparée de Link qui va néanmoins tenter de l'aider par delà de la distance qui les sépare, pour affronter un danger qui semble encore plus important que dans Breath of the Wild. Son message finale est clair : Link doit la retrouver !





Nintendo vient de parfaitement remplir son objectif après la diffusion de ce nouveau trailer. Si vous étiez encore hésitant pour acheter ce titre, vous allez être définitivement convaincu que Tears of the Kingdom est un « must have » à posséder, et ce dès le lancement pour éviter d’être spoilé par les révélations des premiers joueurs.