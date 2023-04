Nintendo annonce une dernière bande-annonce de pré-lancement pour Zelda Tears of the Kingdom ce jeudi 13 avril à 16h

Rendez-vous le 13/04 à 16:00 pour découvrir l'ultime bande-annonce de prélancement de The Legend of #Zelda: #TearsOfTheKingdom en direct sur notre chaîne YouTube. Cette bande-annonce durera environ 3 minutes.



Demain à 16h, la productivité de l'Humanité marquera une courte pause de 3 minutes à l'occasion de la diffusion de la toute dernière bande-annonce de pré-lancement du jeu The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.On n'a pas plus d'info pour le moment, mais ces 3 minutes seront clairement solennelles pour tous les fans de The Legend of Zelda qui dès 16h jeudi pourront découvrir les quelques minutes promises par Nintendo.La sortie de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom est prévue le 12 mai 2023 !