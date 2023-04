Pokémon Écarlate & Violet : Typhlosion débarque dans les Raids Téracristal

En attendant d’en savoir davantage sur les DLC à venir en fin d’année, Pokémon Écarlate et Violet s’enrichissent au fil des semaines de quelques Pokémon jusque là indisponibles dans l’histoire centrale du jeu.Après Dracaufeu, Pyrobut, Amphinobi et bien d’autres, ce sera Typhlosion qui sera la vedette des Raids Téracristal dès ce vendredi 14 avril et jusqu’au lundi 17 avril. Il possèdera le Téracristal Spectre et l’Insigne Surpuissant qui devraient le rendre particulièrement difficile à battre tout seul. Il faudra faire équipe avec 3 autres joueurs, en ligne (via l’abonnement Nintendo Switch Online) ou en local, pour battre le Pokémon et le capturer.Pour espérer recevoir les Raids dans le jeu, il faudrai penser à mettre à jour les Actus Poké Portail via le menu Cadeau Mystère dans le Poké Portail.Comme pour ses prédécesseurs, Typhlosion ne sera capturable qu’une seule fois par sauvegarde du jeu. Si vous êtes indisponibles ce week-end, pas de panique, le Pokémon sera de retour le week-end du vendredi 21 avril au lundi 24 avril prochain.Pokémon Écarlate et Violet sont disponibles exclusivement sur Nintendo Switch.