Disney félicite Universal pour le film d'animation Super Mario Bros.

Permettez-moi de m'écarter un instant [du sujet] pour féliciter Universal pour le formidable succès de Super Mario Bros. ! Cela prouve certainement que les gens aiment être divertis dans les salles de cinéma du monde entier et cela nous donne une raison d'être optimistes quant à l'industrie du cinéma.

Depuis sa sortie début avril, Super Mario Bros. le film domine le box office mondial et a permis aux salles de cinéma du monde entier de retrouver des couleurs après des années compliquées par la crise sanitaire.La collaboration entre Nintendo et Universal Studios a attiré un public bien plus large que les seuls fans du plombier moustachu et le film d'animation Super Mario Bros. est sur la route des records établis par les dessins animés Disney ces dernières décennies.Actuellement 5e au box office des films d'animation (derrière 4 films Disney et Pixar), alors que son exploitation au Japon vient de commencer et qu'elle va se poursuivre encore pendant plusieurs semaines dans le monde entier, les aventures de Mario peuvent viser de monter sur le podium. De quoi donner quelques sueurs froides à Disney ? Pas du tout !Le patron de Disney, Bob Iger a profité de l'annonce des résultats financiers du groupe Disney pour féliciter directement Universal Studios pour le succès rencontré par le film Super Mario.Un fair play qui fait plaisir !Le film d'animation Super Mario Bros. est actuellement toujours diffusé dans les salles de cinéma françaises. Sa sortie en DVD / Blu Ray est prévue pour cet été.