The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom habille la gare Saint-Lazare

The Legend Of Zelda: Tears Of The Kingdom s'invite dans la rotonde de la gare Saint-Lazare à Paris !



Publiez votre photo de cette affiche avec le hashtag #TearsOfTheKingdom pour tenter de remporter un lot de goodies aux couleurs du jeu ! pic.twitter.com/ZfIhycj9Ww — Nintendo France (@NintendoFrance) May 9, 2023

Deux petits jours nous séparent désormais de la sortie de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Le jeu est le plus attendu de cette année 2023 et malgré les leaks, Nintendo s'attend à des ventes exceptionnelles dès son lancement.Les publicités sont désormais nombreuses que ce soit à la télévision ou dans les magazines mais aussi dans les rues des grandes villes de France.Depuis la semaine dernière, c'est une partie de la gare Saint-Lazare qui a été habillée aux couleurs des aventures de Link. A cette occasion, Nintendo France organise un concours sur Twitter invitant tous ceux qui le peuvent à poster une photo de cette affiche géante :A gagner : des goodies du jeu pour les chanceux qui seront tirés au sort. Pour tous les autres, cela aurait été l'occasion de voir cette affiche géante qui invitant à repousser les limites de l'aventure, rien que ça !The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom arrive le 12 mai, exclusivement sur Nintendo Switch.