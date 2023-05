Les virus n'existent plus dans Herodes, le shoot'em up qui débarque sur Switch

Galerie images 10/05/2023





Herodes | Xbox Series S/X, Xbox One, PS5/4, Nintendo Switch, PC 05/10/2023

Le studio brésilien QUbyte, dont on testait le jeu Fluffy Cubed l'année dernière , revient avec un nouveau shoot'em up édité par TecnoloGils : Herodes.En 2197, l'humanité ne craint plus les virus. En pleine maîtrise des technologies de pointes, il n'existe plus de maladie qui ne puisse être guérie. Pour la première fois, l'espèce humaine touche l'immortalité tant recherchée du bout du doigt. Ca c'était avant l'arrivée d'un nouveau virus mystérieux qui menace la survie de l'espèce humaine.Le seul moyen de lutter contre cette menace est d'utiliser la T.R.N.C (Technologie de Réduction au Niveau Cellulaire). Procédé pendant lequel vous allez être réduit au niveau cellulaire et à bord d'un véhicule à propulsion atomique, inséré dans les entrailles de Patient Zero pour traquer et détruire ce virus.Ce scénario prend forme dans un décor rétro ancré dans les codes classiques du shoot'em up avec un défilement horizontal et des tirs de partout. Espérons que ce nouveau titre saura satisfaire les fans du genre ou du moins être à la hauteur de son tout petit prix de 4,99€ sur l'eShop. Rendez-vous donc le 11 mai pour une nouvelle aventure cellulaire.