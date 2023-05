TOP 15 des jeux les plus vendus en avril sur la Nintendo Switch

1.Minecraft

2.DREDGE

3.Nintendo Switch Sports

4.Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp

5.Mario Kart 8 Deluxe

6.Stardew Valley

7.Minecraft Legends

8.FIFA 23 Legacy Edition

9.Mario Party Superstars

10.Animal Crossing: New Horizons

11.The Legend of Zelda: Breath of the Wild

12.Among Us

13.Disney Dreamlight Valley

14.Arcade Archives Vs. Super Mario Bros.

15.New Super Mario Bros. U Deluxe

Comme tous les mois, Nintendo publie son classement des 15 meilleures ventes sur le Nintendo eShop et on peut dire que certains n'ont pas l'air prêts à partir ! Parmi lesquels : Minecraft. Classé top 1 depuis le mois de janvier , il reste accroché à sa position et continue de séduire. La sortie de la même licence, Minecraft Legends se fait également remarquer et il trouve déjà sa place au 7e rang après sa sortie le 18 avril.Saluons surtout la performance de Dredge qui, à peine sorti le 30 mars se retrouve propulsé à la deuxième place. Sur la troisième marche du podium, on trouve enfin la timide remontée de Nintendo Switch Sports qui ne s'éloigne jamais beaucoup.Dans la catégorie "fraîchement arrivé" on retrouve Advance Wars 1+2 , sorti le 21 avril. Ce remake très attendu d'une des plus célèbres licences de stratégie de Nintendo a su convaincre et lui vaut une entrée dans le classement directement à la 4e position.On l'observe à chaque classement, Mario reste toujours présent. Ici à la 5e place avec son iconique Mario Kart 8 Deluxe et avec la sortie du film, le petit plombier moustachu n'aura jamais eu autant le vent en poupe ! On le retrouve aux 9e, 14e et 15e places avec respectivement Mario Party Superstars, Arcade Archives Vs. Super Mario Bros. et New Super Mario Bros. U Deluxe.Enfin, n'oublions pas que dans deux jours le nouvel épisode de The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom arrive et on peut observer depuis son annonce une remontée du premier opus dans les classements. Il gagne 4 places en un mois et se hisse à la 11e.Voici la liste complète des jeux les plus vendus sur le Nintendo eShop en avril 2023 en Europe :