TOP 15 des jeux les plus vendus en janvier sur la Nintendo Switch

Minecraft Nintendo Switch Sports Fire Emblem Engage EA SPORTS FIFA 23 Nintendo Switch - É dition Essentielle Pokémon Violet Stardew Valley Among Us Mario Kart 8 Deluxe Pokémon Écarlate Disney Dreamlight Valley Animal Crossing : New Horizons New Super Mario Bros - U Deluxe Mario Party Superstars A Little to the left The Legend of Zelda : Breath of the Wild



Cette liste est basée sur les données de ventes du Nintendo eShop européen sur Nintendo Switch. Elle inclut toutes les transactions payantes réalisées dans le Nintendo eShop ou via le site de Nintendo, et ne prend pas en compte les achats effectués durant les offres spéciales, les utilisations de bons pour jeux et les téléchargements gratuits.









Les mois se suivent mais ne se ressemblent pas. On guette le classement des 15 jeux les plus vendus sur le Nintendo eShop en Europe tous les mois et on peut voir que les tendances évoluent. Bien que le mois de décembre ait beaucoup été influencé par les fêtes de fin d'année, on peut voir que certains classiques n'ont pas l'air inquiétés de sortir de ce top, et ce malgré plusieurs années d'existence !On pense notamment à Mario Kart 8 Deluxe qui est toujours présent en janvier et passe de la 6e à la 8e place. L'annonce tant attendu du prochain The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom avait fait remonter la hype de The Legend of Zelda : Breath of the Wild et permet au jeu de rester en course, bien que classé 15e (contre 13e en décembre).Si on se concentre sur le trio de tête, on peut voir que deux titres se suivent de près avec Nintendo Switch Sports qui laisse sa première place à Minecraft et redescend en deuxième position. Celui qui se fait remarquer, c'est Fire Emblem Engage, qui à peine arrivé se hisse déjà sur le podium, poussant Pokémon Violet à la 5e place.Voici en résumé la liste du top 15 des jeux les plus vendus sur le Nintendo eShop en janvier en Europe :