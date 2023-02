Star Fox Armada : le projet de jeu Star Fox dont Retro Studio ne voulut pas

Star Fox Armada: Retro's Wii U Game That Never Was Ft. @BoundaryBreak 02/06/2023 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Star Fox Armada aurait pu être un jeu Star Fox. "Aurait" si le projet avait dépassé le stade de pitch interne au sein de Retro Studio, où travaillait Eric Kozlowsky, un artiste qui il y a dix ans en 2013 avait écrit un document de 24 pages pour présenter son idée et qui cette semaine en a parlé avec la chaîne YouTube DidYouKnowGaming Dans son document, Star Fox Armada était une suite du Star Fox 64, un shoot'm up classique et non proche de Star Fox Adventures et son gameplay plus proche du RPG que du jeu de combat aérien spatial.Comme la Wii U ne pouvait pas rivaliser avec ses concurrentes, il fallait trouver une astuce graphique, et c'est donc avec des personnages aux airs de marionnettes, un peu comme dans les premières publicités de la série nous rappelle NintendoLife qui reprend l'info.Le jeu en ligne aurait été une composante importante du jeu, avec la possibilité de constituer une équipe pour aller affronter le Mal en ligne.Retro Studios ne donnera pas suite au projet, et il est possible que même Nintendo Japon n'ait finalement jamais vraiment entendu parler de ce projet qui aurait pu nous permettre de retrouver Fox et sa bande dans un jeu dans la lignée du grand classique N64 de 1997, Star Fox, quant à lui désormais disponible sur Nintendo Switch Online pour le plaisir de la nouvelle génération.Source : NintendoLife