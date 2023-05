Tears of the Kingdom crée l'effervescence chez les fans de Zelda, qui campent déjà devant Nintendo NY

I made it to the #TearsOfTheKingdom line @NintendoNYC !



10am today till 10am Friday = 72 full hours. This will be the longest I've ever waited without leaving the line. Wish me luck!



Day 1 vlog coming out tomorrow! pic.twitter.com/neNQdJuyrv — Alex CND (@OfficialCND) May 9, 2023

Get ready Legend of Zelda fans! We will be hosting a special livestream leading up to the @NintendoNYC midnight launch of the Legend of #Zelda: #TearsOfTheKingdom.



Tune in on 5/11, starting at 6:45pm PT/9:45pm ET to watch Nintendo Treehouse: Live & more!https://t.co/jRT5Suqrjl pic.twitter.com/wrORKEonxv — Nintendo of America (@NintendoAmerica) May 5, 2023

La hype monte, The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom sera disponible dans moins de 72 heures et certains ultra fans sont dans les starting-blocks. En effet le youtubeur Alex “Captain Nintendo Dude” a twitté une photo de lui faisant déjà la queue pour être sûr d'être le premier à mettre les mains dessus.Sachez qu’il était déjà présent en 2017 pour la sortie de la Nintendo Switch. Il a également repris le rôle du célèbre fan de Nintendo, Isaiah "TriForce" Johnson, qui était lui aussi connu pour faire la queue à la sortie de consoles majeures signées Big N.Cependant rassurez-vous, il n’est pas nécessaire d'être aussi intense pour obtenir votre version de Tears of The Kingdom. Des copies physiques standards du jeu devraient être facilement disponibles lors du lancement le 12 mai, et il y a toujours l'option numérique, qui vous donnera un accès immédiat au jeu lorsqu'il sera débloqué dans votre fuseau horaire.Pour occuper les heures qui précèdent la sortie du jeu, Nintendo organisera également un événement spécial Treehouse Live , où quatre segments différents de la nouvelle aventure de Link sur Switch seront présentés.L’attente touche bientôt à sa fin et pourtant on a l’impression que le temps rallonge, courage, c’est bientôt fini !