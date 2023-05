Limited Run Games annonce quelques nouvelles sorties physiques sur Switch

Q.U.B.E. 10th Anniversary : précommande à partir du 16 mai 2023.



- Q.U.B.E. Director's Cut - La version 2014 du jeu avec une narration en voix off et une bande-son révisée.

- Plus de 100 puzzles à réaliser sur 8 niveaux

- Secteur 8 - Un tout nouveau chapitre du jeu, débloqué après avoir terminé la campagne. Il offre 4 à 6 heures de nouveaux puzzles.

- Des graphismes inédits, le jeu ayant été entièrement reconstruit.

- 46 objets à collectionner sur 8 niveaux

- Prise en charge complète des daltoniens, en utilisant des symboles comme aide à la couleur.

- Tout nouveau commentaire des développeurs - L'équipe de développeurs se souvient de la façon dont ils ont créé le jeu.

- Extras variés - Captures d'écran, dessins conceptuels et autres babioles de la création du jeu.

Q.U.B.E. 10th Anniversary | Comparison Trailer (First-Person Puzzle Adventure) 05/10/2023 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Q.U.B.E. 10th Anniversary Nintendo Switch Gameplay 05/10/2023 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Severed : lancement des précommandes le 12 mai 2023

Autre titre que nous avions apprécié lors de sa sortie sur Wii U et qui depuis est sorti sur Switch le le 08 août 2017, voici Severed ! C'est un jeu d'action aventure qui se joue de manière tactile, vous combattez à l'épée pour trucider diverses créatures assez colorées. On accroche ou pas sur le graphisme mais c'est un gameplay assez agréable (protection écran fortement recommandée cependant).

Prenez le contrôle d'une guerrière manchote nommée Sasha, maniant une épée vivante lors de son périple dans un monde cauchemardesque à la recherche de sa famille.

Enchaînez des combos pour remplir votre barre de Focus. Quand la barre est complètement remplie, activez le Sever Mode pour obtenir une chance d'arracher un membre du corps de vos ennemis que vous pourrez ensuite utiliser afin d'améliorer de nombreuses capacités. Si vous parvenez à retirer le membre d'un boss, vous pourrez vous confectionner une armure solide avec celui-ci, ce qui vous procurera de puissantes nouvelles capacités. Empêchez vos ennemis de voir avec la capacité Blind, utilisez Rage pour infliger davantage de dégâts, ou encore la capacité Devour pour littéralement dévorer les attaques magiques ennemies afin de vous les approprier pour dominer le combat.

Severed - Nintendo Switch Launch Trailer 05/10/2023 Retrouvez la vidéo sur YouTube Retournez dans les endroits déjà parcourus avec vos nouveaux pouvoirs afin de les redécouvrir et trouver des secrets cachés. en débloquant le Charge Slash, vous pourrez ainsi utiliser des coups bien plus puissants pour combattre et détruire les obstacles qui bloquaient autrefois votre passage, libérant ainsi de nouvelles voies. Affrontez des créatures cauchemardesques dans des combats tactiles utilisant des commandes tactiques uniques. Le doigt devient votre épée : faites-le glisser sur l'écran tactile pour frapper vos ennemis. Récoltez des morceaux de corps sur d'énormes boss et réutilisez-les pour obtenir de nouvelles armures et de nouvelles capacités. Aventurez-vous dans des donjons pleins d'énigmes pour retrouver votre famille disparue.

LImited Run Games nous annonce une édition standard uniquement pour ce titre développé par Drinkbox, le développeur de Guacamelee. On y retrouvera la bande originale du groupe YAMANTAKA // SONIC TITAN, nommé aux Junos, avec Pantayo. Si la version physique de ce jeu vous intéresse, direction le 12 mai 2023 sur le site de Limited Run Games pour 34,99 $.

N'oubliez pas de précommander OneShot: World Machine Edition avant le 14 mai 2023.



OneShot: World Machine Edition - Launch Trailer - Nintendo Switch 05/10/2023 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Dans OneShot : Édition Machine-Monde, vous tombez sur un étrange système informatique qui vient avec un monde autonome installé. Explorez ce monde pour déchiffrer ses mystères et guidez un enfant qui a pour mission de restaurer le soleil éteint depuis longtemps. La petite vidéo de Nintendo Life vous permettra de découvrir un peu plus son gameplay. Parmi les précommandes qui en revanche vont s'achever, notons que le curieux titre OneShot: World Machine Edition, édité par Dengen Entertainment et disponible pour l'eShop à 14,99 € depuis le 22 septembre 2022.



An Emotionally Charged Journey - OneShot: World Machine Edition on Switch 05/10/2023 Retrouvez la vidéo sur YouTube



Si vous êtes intéressés par ce jeu, deux éditions sont à précommander sur le site Limited Run Games , une édition standard à 34,99$ et une édition collector à 84,99$.





