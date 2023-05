Project Bloom : Game Freak aux commandes d'un nouveau jeu d'action aventure prévu pour 2025

Game Freak n'est pas forcément le studio de jeu vidéo le plus connu au monde mais il est pourtant derrière certains jeux les plus vendus au monde : les jeux Pokémon. Depuis 1996, Game Freak collabore avec Nintendo dans le développement des principaux jeux de monstre de poches.Game Freak ne travaillant pas qu'avec Nintendo, le studio a aussi développé des jeux sur PC comme Tembo the Badass Elephant en 2015. Il s'est aussi diversifié plusieurs fois ces dernières années : HarmoKnight, Giga Wreaker ou encore Little Town Hero.Aujourd'hui, c'est un nouveau projet en cours de développement au sein du studio qui a été annoncé : Project Bloom. Peu de détails sur le titre si ce n'est qu'il s'agira d'un jeu d'action aventure développé en collaboration avec Take-Two Interactive qui s'occupera aussi de la distribution via son label "Private Division".Le jeu est décrit comme "audacieux et totalement différent" des autres jeux de Game Freak. Sur ce point, cela ne semble pas trop difficile de varier ! Un artwork, conçu par Kazuma Koda, derrière notamment Nier: Automata, Bayonetta 2 ou Fire Emblem: Three Houses, a été présenté :Nous y apercevons un soldat traditionnel japonais dans une forêt bien mystérieuse. Il faudra se contenter de cela puisque le jeu n'arrivera pas avant l'année 2025 voire 2026, sur des consoles encore inconnues à ce jour.