Micromania à fond pour le lancement de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Lille-Bethune

Reims Centre-Ville

Rouen Gros Horloge

Paris Saint Antoine

Paris Caumartin

Lyon centre Ville

Antibes

Toulouse St Rome

Nice Medecin

Bordeaux CV

The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom se prépare pour un lancement grandiose et va inciter bon nombre d'entre nous à courir chez leur revendeur vendredi matin chercher notre précieux exemplaire. Vous vous pensez fous ? Dites-vous que certains iront à Micromania dès minuit pour une ouverture exceptionnelle ce vendredi matin !Micromania organise en effet un événement spécial pour le lancement du jeu The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom, avec un live shopping à 23h jeudi soir et des magasins ouverts dès minuit vendredi 12 mai 2023.La sortie de The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom est un événement dont on se souviendra longtemps tant nous avons attendu l'arrivée de ce jeu depuis de nombreuses années ! Micromania a bien compris qu'il serait opportun de surfer sur la hype autour du jeu et prévoit un dispositif exceptionnel pour célébrer cette sortie pas tout-à-fait comme les autres.Ainsi, le jeudi 11 mai à 23h00, Alex Goude et Julien Chièze animeront un live shopping entièrement consacré au jeu que vous pourrez suivre sur le site de Micromania À minuit, les deux animateurs dévoileront les premières images de The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom et partageront leurs impressions avec les internautes. En parallèle, dans 10 villes de France, 10 magasins Micromania ouvriront exceptionnellement leurs portes à minuit, le vendredi 12 mai, pour permettre aux fans d'accéder immédiatement au jeu. Les 1000 premiers acheteurs du jeu remporteront une carte collector numérotée exclusive.En outre, quatre reliques créées par l'artiste Vadu Amka seront exposées dans les magasins Micromania Euralille, Lyon Part Dieu, Marseille Terrasses et Paris Caumartin. Les fans de Zelda auront la chance de gagner l'une de ces reliques en précommandant ou en achetant le jeu (édition Collector ou standard), la console Nintendo Switch OLED Zelda, ou la manette officielle Nintendo Switch Pro Zelda.Voici la liste des magasins ouverts le vendredi 12 mai à minuit (dans la nuit du 11 au 12 mai) :On est conscient que cette news peut paraître un poil promotionnelle pour Micromania, mais on apprécie l'effort de la chaîne pour accompagner la sortie de ce nouveau Zelda ! Serez-vous de la fête à minuit au Micromania près de chez vous ? N'hésitez pas à partager vos photos de l'événement sur les réseaux sociaux !Source : Communiqué de presse