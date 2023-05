Le rétro-mignon Gimmick! Special Edition arrive sur consoles et PC à partir du 6 juillet

Galerie images 09/05/2023



























Gimmick! Special Edition bande-annonce de révélation 05/09/2023 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Gimmick! est un jeu spécial qui compte beaucoup pour la communauté rétro. Depuis l'annonce du projet l'année dernière, City Connection, Bitwave Games et tous les acteurs impliqués ont travaillé sans relâche pour s'assurer que ce titre légendaire soit présenté à un public moderne avec le soin et l'attention qu'il mérite.

Le classique tant attendu, Gimmick! Special Edition, développé par SUNSOFT, fera son grand retour sur consoles et PC à partir du 6 juillet 2023. Bitwave Games, un éditeur et développeur de jeux vidéo spécialisé dans le divertissement rétro et faisant partie d'Embracer Freemode, a annoncé cette sortie que les amateurs de jeux rétro pourraient avoir envie d'attendre avec impatience.Sorti pour la première fois en 1992 sur NES, Gimmick! est célèbre pour son héros attachant Youkai Yumetaro, son gameplay basé sur la physique et ses graphismes impressionnants pour l'époque qui, dixit le communiqué, "avait poussé la NES dans ses ultimes limites". Le jeu était initialement sorti uniquement au Japon et en Scandinavie et demeure très recherché des passionnés de jeux rétro.Gimmick! Special Edition sera disponible en téléchargement numérique sur PlayStation 4, Nintendo Switch et PC à partir du 6 juillet 2023. Une version physique de Gimmick! Special Edition sera également disponible pour PS4 et Switch en Europe et en Amérique du Nord plus tard dans l'année.Le développeur City Connection a apporté un soin particulier à la restauration de Gimmick!, préservant son gameplay et son style inimitable. Plusieurs améliorations ont été ajoutées pour offrir une expérience de jeu moderne, tout en conservant l'attrait du jeu original. La promesse est belle, mais rien ne vaut une bande-annonce pour s'en convaincre :Gimmick! Special Edition propose un mode Speed Run pour les speedrunners, ainsi qu'un mode Serious pour ceux qui recherchent un défi plus difficile. Les joueurs pourront également profiter d'un mode Galerie qui présente les illustrations, les manuels et les cartouches d'origine du jeu.Niklas Istenes, fondateur et PDG de Bitwave Games, a déclaré :Gimmick! Special Edition sera disponible en téléchargement à partir du 6 juillet 2023. Les éditions physiques du jeu pour Switch et PS4 seront disponibles chez les principaux détaillants plus tard cette année.Source : Communiqué de presse