Le compositeur et le contenu de l'édition collector de Goldorak - Le Festin des Loups dévoilés

Travailler sur la licence Goldorak est un honneur pour moi, elle est pionnière dans l’univers de l’anime, notamment grâce à son identité musicale la rendant reconnaissable de tous près de 50 ans après sa création. Goldorak a bercé des générations entières et je suis fier de pouvoir aujourd’hui apporter ma pierre à l’édifice en proposant des compositions originales issues des thèmes musicaux de l’anime.

Goldorak - Le Festin des Loups | Trailer | Endroad & Microids 05/09/2023 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Microids a annoncé que la bande-son du jeu Goldorak - Le Festin des Loups sera composée par le célèbre compositeur Marcin Przybyłowicz, connu pour son travail sur The Witcher 3: Wild Hunt. Il collaborera avec la talentueuse compositrice Magda Urbanska (Gwent: Rouge Mage) pour créer des compositions originales reprenant les thèmes emblématiques de la série animée.Marcin Przybyłowicz a déclaré, dans le communiqué de presse nous annonçant la nouvelle :Le studio français Endroad collaborera étroitement avec le compositeur pour ce projet, un studio constitué de membres expérimentés issus de l'industrie vidéoludique qui ont auparavant œuvré au sein de studios comme Ubisoft et Amplitude Studios. La direction artistique sera assurée par Philippe "Golgoth71" Dessoly, qui a été le dessinateur officiel de Goldorak durant cinq ans.Goldorak - Le Festin des Loups sera disponible en éditions Deluxe et Collector, dont le contenu a été dévoilé :- Édition Deluxe : jeu standard, lenticulaire, Steelbook® exclusif, porte-clé et poster.- Édition Collector : boîte exclusive, figurine Goldorak (25 cm), jeu standard, lenticulaire, Steelbook exclusif, porte-clé, 3 pin's, 4 lithographies, golden ticket, Artbook, bonus digitaux et poster.Goldorak - Le Festin des Loups, tiré du manga UFO Robot Grendizer de Go Nagai, est un jeu d'action qui permettra aux joueurs de revivre les aventures d'Actarus et de son robot de combat Goldorak. Le jeu est prévu pour une sortie en 2023 sur PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch et PC.On vous avoue qu'on est curieux de voir comment Microids va réussir à convertir un manga emblématique pour toute une génération sur nos consoles du moment. Pour rappel, voici la bande-annonce de révélation du jeu, non sans rappeler que nous avions appris l'arrivée d'un jeu Goldorak sur Switch dès octobre 2021 , tandis que l'arrivée fin 2023 du jeu a été annoncée en février 2023 par Microids :Source : Communiqué de presse