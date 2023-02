Goldorak s’arrime à la Switch cette année

En attendant qu’un jour on s’intéresse au célèbre Albator dont le papa Leiji Matsumoto nous a quitté le 13 février 2023, c’est une autre gloire de notre enfance qui va connaître la joie de posséder son propre jeu vidéo : UFA Robot Grendizer, que tout le monde en France connaît sous le nom de Goldorak. Quel quarantenaire ne connaît pas ce célèbre mech et son pilote Actarus dans sa croisade contre les forces de Vega ? Goldorak avait retrouvé une belle actualité ces dernières années, entre exposition autour de son univers, sortie en bande-dessinée d’une suite approuvée par Go Nagai et réalisée par les talentueux français Denis Bajram (Illustration), Brice Cossu (Illustration), Alexis Sentenac (Illustration), Xavier Dorison (Auteur) aux éditions Kana.





Goldorak - Le Festin des Loups | Trailer | Endroad & Microids 26/02/2023 Retrouvez la vidéo sur YouTube



Trois éditions sont prévues : une édition standard à 49,99 €, une édition deluxe à 69,99 € (contenant le jeu, une couverture alternative, un SteelBook®, un porte-clé, un poster, un effet lenticulaire) et une édition collector. On avoue que la version collector nous paraît proposée à un tarif beaucoup trop élevée car Micromania la propose en précommande pour la version Switch à 289,99 €. Déjà que vous êtes nombreux à râler concernant le tarif de l’édition collector de The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom, ici on franchit un cap supplémentaire.



Ici nous sommes clairement dans le fan service car le jeu suivra le premier arc narratif de la célèbre série animée, en s’appuyant sur les thèmes musicaux originaux, réorchestrés pour le jeu. On attend désormais une date de sortie précise et une seconde bande-annonce encore plus détaillée, en croisant fortement les doigts pour que le jeu soit de qualité et les animations détaillées.

Concernant le jeu :

Pour la première fois en jeu vidéo, montez à bord de Goldorak le robot légendaire et combattez les forces du mal pour défendre notre planète Terre ! Préparez-vous à vivre une aventure inoubliable avec Goldorak, le célèbre robot géant. Ce jeu d’action/aventure adapté de la série animée culte, vous plongera au cœur de l'univers de son créateur, Go Nagai, et vous donnera la chance de piloter le plus puissant des robots et de combattre les forces du mal.

Suite à la destruction de la planète Euphor par l’empire de Véga, le prince Actarus se réfugie sur notre planète. Recueilli et adopté par le professeur Procyon, il vit au ranch du Bouleau Blanc. Alors que l’invasion de Véga sur Terre est imminente, Actarus va défendre la planère Terre en utilisant Goldorak, le robot titanesque caché au plus profond de l’observatoire du professeur Procyon. Avec l’aide d’Alcor, le prince d’Euphor va sans cesse repousser les attaques de Véga et combattre ses terribles robots, les Golgoths, envoyés pour le détruire.

Incarnez Actarus et son colossal robot à travers des combats épiques aux multiples gameplays: Pilotage du "Spazer" (module volant dans lequel se loge Goldorak), shoot-them-up vertical dans l'OVTerre d'Alcor et action/combat à la 3ème personne en contrôlant Goldorak.. Utilisez ses attaques iconiques et dévastatrices pour détruire les terrifiants Golgoths et sauver la terre.

Plongez dans la peau d'Actarus et rencontrez de nombreux personnages incontournables au cours de séquences de dialogues dans les environnements iconiques de la série, reproduits fidèlement dans le respect des designs de la série originale. Enfin, gagnez des points d’expériences à travers des missions pour obtenir de nouvelles capacités et améliorer vos pouvoirs.

Diffusée en France depuis plus de 40 ans, la cultissime série animée Goldorak a marqué plusieurs générations par son histoire riche en rebondissements. Des millions de personnes à travers le monde se rappellent encore de ses métamorphoses et de ses fulguropoings.

- La musique iconique de la série a été remastérisée et vous accompagnera tout au long du jeu.





Source : Microids



Microids avait annoncé il y a quelques mois ce portage d’univers sur jeu vidéo, avec l’appui de Philippe « Golgoth71 » Dessoly, dessinateur officiel de Goldorak pendant cinq années, pour la direction artistique du projet, lui qui connaît bien le monde du jeu vidéo pour avoir participé à l’aventure d’Ocean Software. Si Microids apporte son assistance technique et les moyens financiers, c’est le studio français Endroad constitués en partie d’anciens d’Ubisoft et d’Amplitude Studios qui s’est chargé de son développement. Goldorak – Le festin des Loups , titre du jeu et également titre de l'épisode 7 pour ceux ayant la série en DVD/Bluray, est prêt à dégainer ses fulguropoings, son astérohache ou ses Clavicogyres contre les Golgoths débarquant sur Terre durant cette année 2023, il ne manquait jusqu’à présent qu’à découvrir les premières images et un peu de gameplay du jeu. C’est désormais chose faite dans ce premier trailer.Contenu de l’édition collector :- Une boite Deluxe Edition dont le visuel définitive n’a pas encore été dévoilée.- Une figurine (25 X 25 X 24 cm) qu’on espère solide et très travaillée- Un artbook (avec couverture rigide)- 3 Lithographies- 1 Pin’s- Mission Bonus- Skin Alternatif de Goldorak + Contenu supplémentaire bientôt dévoilé- Pour la toute première fois, incarnez Goldorak et Actarus dans ce jeu d’action/aventure totalement dédié au colosse métallique.- Exécutez et améliorez les célèbres attaques incontournables du robot géant- Retrouvez tous les personnages, les lieux iconiques et ennemis de la série TV.- Une nouvelle expérience de jeu s’offre à vous grâce aux multiples phases de jeu : Action/Brawler, Shoot à la 3e personne, Shoot them up et exploration.