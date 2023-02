Journée Pokémon : dernières rumeurs avant le Pokémon Presents

Pokémon Écarlate & Pokémon Violet : une grosse mise à jour et un DLC ?

Ce lundi 27 février aura lieu la Journée Pokémon : le 27 février 1996, les tous premiers jeux Pokémon sortaient sur Game Boy au Japon. 27 ans plus tard, ces deux jeux ont donné vie à l'une des marques les plus reconnues dans le monde entier.Il est donc normal qu'après toutes ces années, The Pokémon Company profite de ce jour pour lancer son année Pokémon avec des annonces sur l'ensemble des jeux et produits Pokémon. Cette année, un Pokémon Presents sera dédié à ces annonces avec une diffusion à 15h lundi A 24h de sa diffusion, faisons le tour des dernières rumeurs concernant les annonces possibles. Attention, certaines rumeurs se basent sur des éléments très concrets. Détournez le regard si vous ne voulez pas vous faire spoiler les annonces de demain !Les jeux ayant réalisé un lancement historique pour Nintendo, il est donc évident qu'on va entendre parler de Pokémon Écarlate & Pokémon Violet demain. Nous sommes déjà certains qu'une mise à jour du jeu sera mise en ligne d'ici la fin du mois. Nous connaissons même déjà pas mal de choses de cette mise à jour qui viendra notamment améliorer la gestion des boîtes Pokémon.Comme pour ses prédécesseurs, les jeux devraient avoir le droit à un pass d'extension qui viendra augmenter le contenu du jeu avec, nous l'espérons, de nouvelles zones de jeu et de nouveaux Pokémon disponibles. Le scénario de Pokémon Écarlate & Pokémon Violet permet de facilement imaginer la tournure que pourrait prendre ce DLC.De nombreux insiders ont teasé ce DLC et notamment la présence d'un 3e Pokémon légendaire qui arriverait aux côté de nouveaux Pokémon Paradoxe. Affaire à suivre !Concernant la compatibilité Pokémon HOME, même si celle-ci peut être évoquée demain, elle ne devrait pas être activée tout de suite mais plutôt au printemps.La saga Pokémon Donjon Mystère pourrait bien faire son retour lors du Pokémon Presents : un nouvel épisode serait en préparation depuis plusieurs années avec, nous l'espérons, l'arrivée des dernières générations de Pokémon dans ces jeux de donjon crawler.Retrouvez plus de détails sur ce qui laisse penser à ce retour dans l'actualité dédiée Nous savons que tôt ou tard, la 9e génération de Pokémon arrivera dans Pokémon GO. Le succès du jeu mobile ne s'essoufflant pas réellement, il est normal que The Pokémon Company continue de miser beaucoup dessus pour maximiser les expériences de jeu.En novembre dernier, Mordudor était annoncé et une forme exclusive à Pokémon GO était teasée. Quelques mois plus tard, le datamining du jeu indique que le contenu est prêt à être activé et que nous pourrions donc voir arriver les premiers Pokémon de Paldea dans Pokémon GO rapidement.Comme pour Pokémon GO, le MOBA Pokémon devrait avoir le droit à ses annonces. Pokémon UNITE devrait ainsi accueillir de nouveaux Pokémon jouables. Les rumeurs parlent notamment de l'arrivée de Zacian, le Pokémon légendaire de Pokémon Epée.D'après les fuites du futur écran d'accueil du jeu mobile, Pokémon Masters devrait prochainement accueillir le trio d'oiseaux légendaires, dans leur forme de Galar.Nous terminons ce tour avec la Nintendo Switch et plus principalement ses services réservés aux abonnés au Nintendo Switch Online qui donne accès aux jeux des anciennes consoles Nintendo.Nous savons depuis de nombreux mois que Pokémon Stadium et Pokémon Stadium 2 arriveront prochainement sur l'application Nintendo 64. Il est fort probable que le Pokémon Day soit le jour idéal pour ajouter ces deux jeux sur le service de jeu.Cela dit, nous ne sommes pas à l'appris d'une agréable surprise concernant les jeux Pokémon historiques : les trois premières générations de jeux Pokémon (Rouge / Bleu / Jaune, Or / Argent / Cristal et Rubis / Saphir / Emeraude) pourraient, en effet, être annoncé sous une forme ou une autre, maintenant que les jeux Game Boy, Game Boy Color et Game Boy Advance arrivent sur le Nintendo Switch Online.Si une sortie groupée de tous ces jeux sur le même service semble trop belle pour être vraie, il est à noter que les jeux Pokémon Game Boy et Game Boy Color actuellement disponibles sur Nintendo 3DS ne le seront bientôt plus avec la fermeture de la boutique en ligne eShop sur 3DS et Wii U le 27 mars prochain.Il n'est donc pas impossible que Nintendo cherche à rendre accessibles ces jeux historiques sous une forme ou une autre sur Nintendo Switch d'ici à la fin mars.Seule information sûre : nous savons que le jeu "Pokémon Trading Card Game" sorti sur Game Boy en 1998 arrivera aussi prochainement sur le service. Sa sortie dès demain est une possibilité.Voilà qui termine notre tour des rumeurs et bribes d'information dont nous disposons pour l'heure. Rendez-vous demain à 15h pour découvrir en détails le Pokémon Presents et les nouveautés à venir en 2023 pour les fans de Pokémon !