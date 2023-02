Pokémon Écarlate & Pokémon Violet : le patch note de la version 1.2.0, correction de problèmes en pagaille

Elle avait été annoncée il y a déjà plusieurs semaines : la mise à jour 1.2.0 de Pokémon Écarlate et Pokémon Violet se rapproche tout doucement et nous avons obtenu aujourd'hui le détail de ce que contiendra cette mise à jour très attendue.Nintendo a publié cette nuit le patch note en anglais de cette mise à jour prévue pour la fin du mois de février. Comme prévu, le contenu est important... et semble réserver quelques surprises.Le patch note indique qu'outre la résolution de bugs du jeu, de nouvelles fonctionnalités vont être ajoutées aux boîtes Pokémon pour faciliter la gestion des Pokémon et notamment la possibilité de modifier le surnom du Pokémon et la modification de ses attaques, directement depuis la boîte.Du côté des bugs résolus, nous retrouvons des bugs qui faisaient crasher le jeu mais aussi (et surtout !) la résolution de problèmes au niveau des Raids Téracristal où les joueurs se retrouvaient souvent bloqués pour des raisons mystérieuses.À la fin du patch note, Nintendo précise que la mise à jour 1.2.0 devrait contenir "d'autres fonctionnalités et corrections". À voir plus en détails ce que cela signifie : un contenu supplémentaire ? Une compatibilité avec le service Pokémon HOME ? Ou bien de réelles améliorations des performances du jeu ? Il faudra encore se montrer patient : la mise à jour 1.2.0 de Pokémon Écarlate et Pokémon Violet devrait arriver aux alentours de la Journée Pokémon le 27 février prochain.