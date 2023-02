Xenoblade Chronicles 3 : la mise à jour 1.3.0 et la Vague 3 du DLC disponibles

Vague 3 de Xenoblade Chronicles 3 (JP) 16/02/2023 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Notes de la version 1.3.0 (15 février 2023)

Fonctionnalités supplémentaires

Correction de bugs

La mise à jour 1.3.0 de Xenoblade Chronicles 3 et la troisième vague du DLC payant apportent de nouveaux contenus pour les fans de la série. Les joueurs peuvent désormais profiter de la nouvelle héroïne Masha, des batailles de défi et des nouveaux éléments de personnalisation pour leur groupe. Ajoutons à cela que des corrections de bugs ont été apportées, et on se rend dit que c'était une belle journée pour être fan de la série Xenoblade Chronicles !La version 1.3.0 de Xenoblade Chronicles 3 apporte avec elle du nouveau contenu pour les joueurs ayant acquis le season pass du jeu dans le cadre de la vague 3 de son DLC dont Nintendo avait annoncé l'arrivée lors du Nintendo Direct de la semaine passée.De plus, la vague 3 du DLC de Xenoblade Chronicles 3 est maintenant accessible elle aussi aux possesseurs du season pass XC3. Cette nouvelle vague ajoute du nouveau contenu, notamment la nouvelle héroïne Masha qui a la capacité de créer des accessoires pour votre groupe.De nouveaux challenges sont également ajoutés : vous pourrez ainsi combattre des vagues d'ennemis et gagner de nouveaux héros et capacités en progressant dans le jeu.Les joueurs qui ont acheté le pack d'extension ont maintenant accès à ce nouveau contenu après avoir mis à jour leur jeu. L'ajout de ces nouveaux contenus offre une expérience de jeu encore plus intense, pour ne pas dire immersive, pour les fans de la série.La version 1.3.0 apporte également des corrections de bugs pour tous les joueurs. On vous a traduit les notes de version officielles ci-dessous :- Ajout de la compatibilité avec l'Expansion Pass Wave 3.- Correction d'un problème où certains modèles d'ennemis étaient placés là où le nom et l'ennemi ne correspondaient pas.- Correction d'un problème où certains Testudos étaient appelés "Armadillo", et certains Armadillos étaient appelés "Velites", respectivement.- Correction d'un problème où le passage du rang de classe 9 au rang 10 lors de la bataille finale ne débloquait pas les apparitions qui devraient être débloquées.Si cela s'est déjà produit, téléchargez la mise à jour pour corriger le problème et débloquer l'apparence.- Correction d'un problème où compléter les entrées de la Collectopedia de Roald, Fla'ran et Zooza entraînait l'affichage de la récompense initiale.- Correction d'un problème dans les batailles de défi où la réduction du volume des effets dans les paramètres audio faisait en sorte que les sons de bataille et les bruits de pas étaient comparativement forts.- Correction d'un problème où le fait de glisser le long d'une corde en utilisant un timing spécifique faisait que les membres du groupe étaient continuellement tués et ressuscités.- Correction d'un problème où le fait d'appuyer sur des boutons en utilisant un timing spécifique pendant un écran de chargement faisait apparaître le menu de combat après le lancement du jeu.- Correction d'un problème où la réussite de l'ordre de chaîne de Mio n'entraînait pas la diminution de la haine de l'attaquant et du soigneur.- Correction de problèmes supplémentaires pour améliorer l'expérience de jeu.A lire aussi : notre test de Xenoblade Chronicles 3 Votre console devrait vous notifier de la disponibilité du patch à installer avant de pouvoir jouer à nouveau, si d'aventure cela n'était pas le cas, n'hésitez pas à passer par le menu option du jeu en appuyant sur + pour télécharger la dernière mise à jour directement.