Mari & Bayu : The Road Home, guidez une princesse fourmi !

L'éditeur PID Games et le développeur Skinny Bandit Studios le proposeront sur Switch le 9 mars 2023. Votre but est d’aider Mari, future reine des fourmis, à rentrer chez elle après avoir été attaquée par une araignée, et à retrouver son frère Tom, après s'être égarée dans le monde. Un gameplay classique de plateforme 2D où il faudra sauter dans tous les sens pour passer au niveau suivant, en libérant d’autres lucioles et en collectant des boules de pollen.

Bayu, l’ami luciole de Mari, va lui apporter son aide. En pouvant voler, Bayu peut également souffler pour aider Mari à pousser un objet ou le tirer vers elle, ce souffle permettant également de faire bouger des lianes en direction de la fourmi ou de déblayer des feuilles mortes dissimulant des accès ou des objets cachés. Mais le top est de pouvoir soulever des objets légers comme certaines plumes, avec Mari en équilibre dessus. C’est tout une question de doigté à maîtriser car la capacité de Bayu, tout comme de Mari, vont évoluer dans le temps.



Le jeu en version PC a reçu de bonnes critiques. Quelques regrets au niveau de certains passages un poil ardus et des approximations dans les déplacements. On espère que le studio profitera de l’arrivée du jeu sur console pour corriger ces aspects car le reste, musique comprendre, semble être une réussite. Le jeu peut être joué en solo, chaque stick contrôlant un personnage, mais il sera plus agréable en étant joué à deux. Avec son design, c'est un titre qui devrait séduire les parents souhaitant trouver un titre pour jouer avec leur enfant.

Caractéristiques principales

Un monde minuscule, une grande aventure - Résolvez des énigmes, surfez sur le vent avec des plumes, chevauchez des sauterelles, interagissez avec d'autres insectes et utilisez votre environnement à votre avantage en utilisant les pouvoirs éoliens de Bayu.





Une expérience solo ou coopérative à deux joueurs - Vous pouvez incarner Mari et Bayu en mode solo ou choisir Mari et Bayu en mode coopératif. Profitez de deux styles de jeu différents, chacun ayant ses propres avantages.

Explorez un monde artistique en 2D impressionnant - Mari & Bayu : The Road Home mélange un art de première classe avec la magie du moteur, pour créer un monde vivant et réactif dont vous pourrez profiter.





Découvrez un environnement riche et unique - Découvrez le monde du point de vue d'une fourmi. Chaque pas humain recèle de grandes aventures et de grands dangers que les petits insectes doivent surmonter. Des flaques d'eau profondes et sombres, des tapettes à mouches, des tas d'ordures brûlants et des monstres qui cherchent désespérément à se débarrasser de vous. Découvrez un total de 12 décors différents et uniques.