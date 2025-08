Nouvelle bande-annonce pour Kirby et le monde oublié – Nintendo Switch 2 Edition + Le pays des étoiles filantes

Kirby et le monde oublié - Nintendo Switch 2 Edition + Le pays des étoiles filantes - Bande-annonce Retrouvez la vidéo sur YouTube

Une puissante météorite, un monde transformé... Seul Kirby peut sauver la situation !



Découvrez la bande-annonce de Kirby et le monde oublié – Nintendo Switch 2 Edition + Le pays des étoiles filantes, disponible le 28 août.



A voir ici : https://t.co/lltRMz9SCb pic.twitter.com/qUZf7no4RA — Nintendo France (@NintendoFrance) August 5, 2025

C'est en effet avec une nouvelle vidéo de plus de 4 minutes que Nintendo dévoile les nouveautés que les joueurs vont pouvoir retrouver dans ce DLC "Le pays des étoiles filantes". La version Switch 2 avec ce DLC sera disponible dès le 28 août en exclusivité pour la nouvelle génération de console.Voici tout de suite cette bande-annonce :Kirby et le monde oublié – Nintendo Switch 2 Edition + Le pays des étoiles filantes nous propose de découvrir une nouvelle histoire : une météorite géante s'écrase dans l'océan, faisant apparaître une étrange ile volcanique.Le pouvoir de la météorite transforme les niveaux du jeu en "stages astralés", l'occasion d'accomplir de nouvelles missions dans ces environnements adaptés dans le cadre du DLC. Pour accéder au stage suivant, il faut libérer les Astrales du niveau en cours.La vidéo nous montre aussi de nouvelles transformations de Kirby, comme le marteau transmorphé, le rouage transmorphé, ou encore la pancarte transmorphée.Les pièces astralées récoltées dans les niveaux permettent de s'offrir des petites figurines dans une nouvelle machine gacha disponible au village Waddledee, le distributeur de surprises EX.La vidéo nous montre aussi qu'on pourra participer, en nous rendant au Colisée, à la coupe Ultime Z EX où on affrontera des "boss plus redoutables que jamais".Enfin, là où Mario Party n'avait amélioré que ses nouveaux modes, Nintendo précise ici que l'ensemble du jeu bénéficie d'un lifting graphique sur Switch 2, avec une fréquence d'images et des graphismes améliorés.