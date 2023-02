Rumeur : Pokémon Donjon Mystère de retour lors de la Journée Pokémon ?

Nous vous en parlions hier : la Journée Pokémon approche à grands pas et The Pokémon Company mise de plus en plus sur ce jour pour lancer son année en termes d’annonces relatives à la saga des monstres de poche.Cette année, la campagne marketing s’articule autour du hashtag #PokémonEnsemble qui invite les joueurs à partager leurs meilleurs souvenirs s Pokémon sur les réseaux sociaux. Pour cela un site de été ouvert.Mais ce site, pour le moment très vide, cache en fait un indice sur ce qui sera peut être l’une des surprises des annonces prévues ce 27 février.En effet, le code de la page où figurent de nombreux copyrights de la marque Pokémon indique que Spike Chunsoft a également mis à jour son copyright. Spike Chunsoft est principalement connu des fans Pokémon pour avoir travaillé à la saga des jeux Pokémon Donjon Mystère.Il n’en fallait pas davantage pour relancer la rumeur de l’arrivée d’un nouveau jeu Pokémon Donjon Mystère en 2023. Le dernier jeu de la série datant de 2020 et il s’agissait alors d’un remake d'un jeu GBA. Autant dire que l’attente est forte pour voir arriver les dernières générations de monstres Pokémon dans ces jeux de rôles où le joueur incarne habituellement un Pokémon devenant leader d’une équipe de secours.Dans l’immédiat il faudra se contenter de cet indice et patienter jusqu’au 27 février pour fêter dignement la Journée Pokémon.