Splatoon 3 : une date pour le DLC, un clip, et un livre d'illustrations et Splatune 3 bientôt disponibles au Japon

Nintendo a annoncé que la première partie du DLC Splatoon 3, qui nous permettra de retrouver la ville de Chromapolis, sera disponible dès le 28 février 2023 sur Switch.Pour y accéder, les joueurs devront au préalable se convaincre de débourser 24,99€, somme requise pour télécharger le DLC complet en deux parties. La vague 2, elle aussi annoncée lors du Nintendo Direct de février 2023, sortira quant à elle dans quelques mois.Au-delà du skin Chromapolis, la vague 1 nous permettra aussi de retrouver Ayo et Oly, les soeurs du groupe Calamazone qui reviendront ainsi se déhancher sur des rythmes endiablés lors des Splatfests à venir.Le livre d'art "Splatlands: Guide to Inklings & Octolings" sera publié au Japon le 31 mars 2023. Il couvrira en détail la culture des Splatlands ainsi que les différents modes de jeu disponibles.Les illustrations présentées dans ce livre d'art promettent d'être colorées et détaillées, et il sera accompagné d'un guide en japonais pour aider les joueurs à naviguer à travers les pages. Pour le moment, il n'y a pas de date de sortie pour une version occidentale de ce livre d'art mais on en viendrait presque à l'espérer tant l'univers de Splatoon nous interpelle.En plus du livre d'art, la bande sonore officielle de Splatoon 3, intitulée "Splatune 3", sortira également au Japon, le 26 avril 2023. Les quatre disques contiennent des chansons du jeu ainsi que celles interprétées lors du concert "Bankalive" du Nintendo Live 2022.De plus, un livret est inclus avec des informations sur le groupe Deep Cut et un "article" sur les secrets du groupe. Les fans de la musique de Splatoon seront donc comblés avec cette sortie imminente.On termine avec l'enregistrement de la chanson "Clickbait" de C-Side, qui sera incluse dans la bande sonore de Splatoon 3.Cette chanson, comme toutes les autres de la bande-son, devrait être disponible en japonais uniquement. Les fans du jeu auront donc de quoi se mettre sous la dent en attendant la sortie officielle de Splatoon 3 sur Nintendo Switch plus tard dans l'année.Source : Siliconera