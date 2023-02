Célébrons Pokémon ensemble pour le Pokémon Day 2023

Nous vous invitons à célébrer Pokémon ensemble ! 15/02/2023 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Ce 27 février aura lieu le Pokémon Day : en 1996, c'est ce jour-là que sont sortis les premiers jeux Pokémon au Japon. Vingt-sept ans plus tard, la folie Pokémon bat encore son plein comme le montre le record de vente des derniers jeux Pokémon sur Nintendo Switch.Cette année, le Pokémon Day devrait être de nouveau l'occasion pour The Pokémon Company de présenter l'avenir de la saga Pokémon : que ce soit à travers les jeux vidéo sur Switch mais aussi les cartes à jouer et les applications mobiles.Du côté de la Nintendo Switch c'est évidemment vers Pokémon Écarlate et Pokémon Violet que les yeux sont rivés : outre une mise à jour correctrice de quelques problèmes, un futur contenu additionnel d'ampleur est probablement dans les tuyaux ainsi qu'une compatibilité Pokémon HOME. Nous pourrions aussi avoir quelques surprises du côté des anciens jeux Pokémon qui pourraient arriver sur le service Nintendo Switch Online. Ce sera sans doute le cas de Pokémon Stadium et Pokémon Stadium 2.Pour préparer pleinement ce Pokémon Day, The Pokémon Company lance sa compagne "#PokémonEnsemble" (ou "#PokémonTogether" en anglais) : avant le 27 février, postez sur les réseaux sociaux votre meilleur souvenir Pokémon et soyez peut être sélectionner dans la mosaïque finale qui sera présentée lors de la Journée Pokémon.Rendez-vous sur le site dédié pour découvrir tout cela. Une vidéo promotionnelle a été réalisée pour présenter cette campagne :Et vous : quel est votre meilleur souvenir Pokémon ? Rendez-vous le 27 février pour la Journée Pokémon !