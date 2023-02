Rumeur : Metroid Prime 2 et 3 toujours prévus pour un retour sur Switch ?

La plus célèbre des chasseuses de primes de l'univers des jeux vidéo est de retour sur Nintendo Switch. Un peu plus d'un an après Metroid Dread, c'est par l'intermédiaire du remake de Metroid Prime qu'on retrouve Samus Aran.Longtemps évoqué mais jamais confirmé jusqu'à mercredi dernier, Metroid Prime Remastered a été l'une des surprises de ce Nintendo Direct. Vingt ans après la sortie du jeu sur GameCube, le jeu est dès à présent disponible sur l'eShop avant l'arrivée d'une version physique au mois de mars.Maintenant que le 1er titre de la saga Metroid Prime est de retour sur Nintendo Switch et alors que nous n'avons pas de nouvelle du quatrième jeu inédit, une question se pose : aurons nous le droit à une version remasterisée de Metroid Prime 2 et Metroid Prime 3 ?Jeff Grubb, l'insider souvent bien informé (mais qui a quand même de gros échecs à son actif) a justement déclaré que Metroid Prime 2: Echoes et Metroid Prime 3: Corruption étaient bien dans les tuyaux pour une sortie sur Nintendo Switch. Leur sortie n'est pas encore planifiée mais il est vraisemblable que Nintendo prévoit d'étaler les titres sur la durée pour préparer l'arrivée un jour ou l'autre de Metroid Prime 4 dont le développement se poursuit difficilement.Grubb déclare que les deux jeux Metroid Prime ne bénéficieraient pas forcément des optimisations visuelles apportées avec Metroid Prime Remastered. Une drôle de chose tant le travail réalisé a été salué par tout le monde ! Il faudra de toute manière se montrer encore patient.Source : GoNintendo