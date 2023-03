Test de Metroid Prime Remastered : le retour d'un indispensable

Metroid Prime : voyage en trois dimensions

Tallon IV, ton univers impitoyable !

Un remaster aux airs de remake

Des contrôles modernisés pour apprécier un FPS à la manette

Avant de s’embarquer plus en détails sur le contenu de Metroid Prime Remastered, il est important de poser le cadre de la sortie originelle du jeu sur GameCube. Au début des années 2000, la série Metroid existe depuis 1986 et un premier jeu sorti sur NES mais n’avait pas connu encore le passage à la 3D puisqu’aucun jeu n’était sorti sur Nintendo 64, contrairement à Super Mario ou The Legend of Zelda qui avaient brillé avec Super Mario 64 et The Legend of Zelda: Ocarina of Time.Nintendo confie, pour la première fois, la mission à un studio externe américain, Retro Studios, de développer une aventure Metroid en 3D. Le studio est pratiquement né pour développer des jeux pour la GameCube et Metroid Prime sera le premier jeu du studio qui deviendra une filiale à part entière de Nintendo, se spécialisant dans les jeux de la saga Metroid Prime, en compagnie d’un travail sur la franchise Donkey Kong Country. En 2002, Metroid Prime sort sur Nintendo GameCube et le jeu d’action-aventure devient un first-person adventure, un jeu d’aventure à la première personne : un mélange d’un jeu d’aventure avec des éléments de FPS comme GoldenEye 007 sorti quelques années plus tôt sur Nintendo 64.Le jeu est un succès et connait rapidement une suite, Metroid Prime 2: Echoes (2004) puis la trilogie se conclut en 2009 avec Metroid Prime 3: Corruption. En 2017, un 4e volet est annoncé par Nintendo. Le développement n’est alors pas confié à Retro Studios mais par Bandai Namco. Hélas, le développement du jeu connait des problèmes et en janvier 2019, Nintendo annonce que le travail va reprendre de zéro avec le retour de Retro Studio aux manettes. Depuis, les millions de fans à travers à la planète attendent des nouvelles du titre. Metroid Prime Remastered peut donc être vu sous deux angles : l’angle festif pour célébrer les 20 ans de la sortie du jeu et celui plus stratégique pour préparer le terrain, et faire patienter encore un peu les joueurs, pour la sortie future de Metroid Prime 4.Retour donc en 2023 avec Metroid Prime Remastered. L'histoire commence dans une station spatiale en orbite autour de la planète Tallon IV. La chasseuse de primes Samus Aran a intercepté un message de détresse et votre première mission est donc d'enquêter à bord de ce la station sur ce qui a pu se passer. Hélas, les choses tournent rapidement mal et une surtension provoque la perte de vos équipements : adieu le lance-missiles, la boule morphing et tout ce qui fait le sel de la saga Metroid.Retour à la case départ pour ainsi dire et comme dans les jeux Metroid habituels, il vous faudra retrouver vos compétences au fur et à mesure de votre aventure et de votre enquête sur la planète Tallon IV où le scanner inclus dans votre visière vous permettra d'en apprendre davantage sur la planète et le peuple Chozo qui y a longtemps habité avant de visiblement la quitter.L'environnement de la planète Tallon IV est varié : après une forêt tropicale où se trouvent les ruines Chozo, vous serez notamment amené à parcourir des univers volcaniques et enneigés. Heureusement, la combinaison de Samus saura s'adapter à ces conditions de vie pas forcément idéales !Lors de la sortie du jeu en 2003, l'histoire de Metroid Prime a été saluée comme étant plus riche et détaillée que les jeux précédents. Retro Studios et Nintendo ont pris le soin ici, par l'intermédiaire de nombreuses notes laissées par le peuple Chozo, de lier davantage les aventures de Samus à l'univers qui l'entoure. Comme le passage à la première personne : le joueur plonge véritablement dans la combinaison de la chasseuse de primes et comprend mieux l'environnement qui l'entoure.Aujourd'hui, à l'heure où arrivent de plus en plus de remakes, de remastered, d'adaptation et de portages de jeux sortis dans les années 90 ou 2000, nous ne savons plus trop où en donner de la tête quand il s'agit de savoir à quoi nous attendre avec un "remaster" d'un jeu 3D en 2002. Si les graphismes 2D savent être facilement adaptés à une console moderne, les graphismes 3D supportent souvent très mal le poids des années et ressortent souvent avec uniquement des graphismes étendues à de la haute résolution, sans un travail de refonte. C'est le cas par exemple de The Legend of Zelda : Skyward Sword HD.L'intitulé "Remastered" laissait donc penser que Metroid Prime Remastered n'allait que porter les graphismes du jeu GameCube en HD sur la Switch avec peut être quelques nouveaux effets visuels. Cependant, Nintendo a joué les modestes et Metroid Prime Remastered abrite en fait des visuels revus presque entièrement pour s'adapter aux capacités de la console hybride.L'univers n'a pas bougé et tous les éléments du jeu original sont présents mais tous les assets du jeu ont été retravaillés pour s'adapter à un nouveau moteur de jeu. Le résultat est donc un jeu techniquement moderne, d'une très grande qualité visuelle et technique qui redonne tout son charme à un jeu vieux de 20 ans.Nous retrouvons évidemment l'intégralité du contenu d'origine dans l'histoire et son déroulé. Le résultat est donc un jeu qui peut s'apprécier comme un nouveau titre à la fois pour les novices et ceux qui avaient joué au jeu d'origine il y a 20 ans.Du côté du gameplay, Metroid Prime Remastered inclut plusieurs façons de jouer pour s'adapter aux préférences de chacun : la méthode par défaut est celle adaptée à la Nintendo Switch avec des contrôles utilisant les deux sticks de la console. Une façon proche de ce qui se fait désormais sur consoles en matière de FPS.Le mode "Classique" permet de reprendre le style de contrôle d'origine sur GameCube : pas facile de revenir à cela aujourd'hui. Enfin, le mode basé sur les capteurs de mouvements tente de reproduire l'expérience Wii avec plus ou moins de succès : le capteur infrarouge de la Wiimote pointé à l'écran n'est pas reproduit convenablement par la Switch. Nous vous invitons donc à conserver le style par défaut, beaucoup plus agréable aujourd'hui !Ces contrôles sont importants pour pleinement apprécier Metroid Prime Remastered à sa juste valeur : le passage de l'univers de la saga Metroid à la 3D donne littéralement une nouvelle dimension aux capacités de Samus : les sauts, les combats, les passages en boule morphing... tous ces éléments s'adaptent comme nous pourrions nous y attendre à la physique de l'environnement, pour notre plus grand bonheur.Comme dans Metroid Dread, le jeu vous poussera à l'exploration et à revenir sur vos pas régulièrement pour profiter de toutes vos habilités. A cela s'ajoute une difficulté pas toujours évidente où il vous faudra régulièrement sauvegarder votre aventure dans les quelques points disponibles. Attention : ils sont bien plus espacés les uns des autres que dans Metroid Dread !Au final, il en reste une aventure vieille de 20 ans mais qui, grâce à un beau lifting, ressemble en tout point à un jeu Nintendo Switch comme les autres. L'excellent jeu d'il y a 20 ans devient l'un des meilleurs jeux de la Switch en 2023 !