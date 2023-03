Test de DC Justice League: Chaos Cosmique

Panique à Happy Harbor

Le trio de chic et de choc

Donjons et super-héros

DC Justice League: Chaos Cosmique propose une aventure complète : avec des upgrades, des collectibles, des missions à remplir, des costumes à enfiler et autres objectifs annexes, il rend l'exploration de la ville assez agréable pour qu'on s'y attarde. Seul point négatif, le jeu est plutôt court et l'exploration que vous faites entre deux missions principales sera probablement la seule que vous effectuerez de votre partie.

Alors que l'intégralité de la Justice League se fait un barbecue dominical, un personnage particulièrement désagréable s'invite à la fête : Monsieur Mxyztplk, maire autoproclamé de Happy Harbor. Bien décidé à mettre le bazar, notre maire au nom imprononçable transforme certains héros en méchants, remplis la ville d'étranges créatures et fait en sorte que les autres habitants de la ville se rebellent contre les héros restants. Batman, Superman et Wonder Woman sont les trois seuls rescapés de cette attaque... ou plutôt les trois que vous allez pouvoir contrôler, puisque certains autres héros pourront vous venir en aide à certains moments.DC Justice League: Chaos Cosmique est un beat'em all à vue du dessus particulièrement efficace dans son déroulé, avec des cinématiques pleines d'humour et une accessibilité telle qu'elle en fait un jeu aussi jouable par les plus jeunes. Beaucoup le comparent à un jeu Légo et ce rapprochement n'est pas anodin : la simplicité du gameplay, son univers ouvert, ou encore la possibilité de changer de héros d'une simple pression sur les flèches directionnelles, sans compter l'aspect graphique ultra coloré, sont autant de similitudes.Le scénario décalé reprend les trames principales des comics : la ville est en danger, les super-héros doivent la sauver. Cette fois, il faudra aussi bien resserrer des écrous que vaincre les ennemis qui pullulent en ville pour cela. DC Justice League: Chaos Cosmique propose une histoire certes, que l'on pourrait qualifiée de déjà-vu, mais qui a l'avantage de mettre tout le monde d'accord : c'est efficace, drôle, avec quelques rebondissements bienvenus et accessible au plus grand nombre.Vous dirigez donc trois super-héros : Batman, Superman et Wonder Woman. Si tous utilisent les mêmes touches pour faire leurs différentes attaques (L, R et ZR pour les spéciales), chaque personnage dispose d'un panel spécifique d'action. Ainsi, Batman envoie des batarangs avec ZR, Superman utilise ses yeux lasers et Wonder Woman effectue une charge électrique de zone. Par exemple. Vous pouvez switcher entre les protagonistes avec les flèches directionnelles. La fluidité qui en découle rend le jeu particulièrement agréable à manier. On change de personnages lorsque celui-ci a fait son office ou que ses points de vie sont trop bas, on tape avec les différentes touches à notre disposition pour faire en sorte de réduire la masse des ennemis et on poursuit l'exploration.La ville d'Happy Harbor est un open world. Vous avez accès à tout un tas de bâtiments, au port, à toute la ville, enclavée qu'elle est entre plusieurs collines, elles sont infranchissables. Chaque personnage dispose d'une compétence de "vol" (ou de déplacement rapide selon les capacités des personnages) permettant d'explorer la cité plus rapidement. Vous pouvez aussi utiliser les téléporteurs mais avouez que survoler la ville en incarnant Superman a quand même beaucoup plus de classe ! D'autant que cela vous permet de voir et de récolter les pages des comics disséminées un peu partout. Celles-ci débloquent différents costumes pour vos personnages, issus des bandes dessinées et autres jeux de la licence DC.Puisque la ville est agréable à survoler et relativement petite, vous serez tenté de l'explorer de fond en comble. Vous vous rendez alors rapidement compte que les ennemis popent à différents endroits, que les battre vous permet d'engendrer des ressources qui vous permettent ensuite d'acheter des upgrades et des bonus. En suivant l'histoire principale, vous débloquez aussi des donjons et quelques personnages qui vous viennent en aide sur demande, d'une pression de la flèche directionnelle droite. Concernant ces personnages ressources, vous débutez votre aventure avec Cyborg qui arrive sur le terrain pour vous prêter main forte.