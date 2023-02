Le Public Investment Fund d'Arabie Saoudite détient maintenant 8.3% de Nintendo

Le gouvernement saoudien a créé en 1971 le Public Investment Fund, un fond souverain par lequel l'Etat investit l'argent (surtout issu de l'économie du pétrole) dans divers secteurs économiques, partout dans le monde. L'objectif est à terme d'être moins dépendant des revenus du pétrole, une ressource naturelle qui est loin d'être intarissable.Ce fond investit donc dans une multitude de secteurs et de sociétés, et l'une d'elles n'est autre que Nintendo : on a appris cette semaine que le PIF avait porté sa participation dans Nintendo à hauteur de 8.3%. Cela en fait le premier investisseur non-japonais de la firme, la famille Yamauchi détenant encore de son côté 15% des parts de la société familiale. Parmi les acteurs institutionnels, le Pension Investment Fund japonais est maintenant le 2e investisseur derrière le PIF saoudien, selon Bloomberg.On ne peut sans doute pas encore parler de raid, mais l'attitude du fond saoudien pose question : en début de semaine, le PIF avait déjà porté sa participation à 7.08%, et vient en fin de semaine de la porter à 8.26%. Depuis mai 2022, il ne s'était apparemment plus passé grand-chose, on pouvait alors penser que les 5.01% de parts prises alors suffisait aux gestinnaires du fond.Cette augmentation de la participation du PIF dans Nintendo est a priori un simple investissement, au même titre que la participation de 260 millions de dollars dans Tencent en Chine.Pour rappel, l'Arabie Saoudite est étonnamment très active sur le secteur du jeu vidéo : Savvy Games Group, une filiale du Public Investment Fund, a par exemple pris une part d'un milliard de dollars dans Embracer Group, tandis que le PIF a aussi des actions Activision, EA, Take Two, Capcom ou encore Koei Tecmo dans son portefeuille. La société, créée spécialement pour investir dans le jeu vidéo, dispose de 38 milliards de dollars pour ce faire.Cette situation n'a pour autant pas empêché l'action Nintendo de continuer à baisser, une tendance que la courbe suit depuis quelques mois maintenant. Après avoir atteint son plus haut niveau de l'année fin mars 2022 à 6699 yens, l'action est redescendue ce jour à 5456 yens, après un passage à vide à 5328 yens ce mardi. Cette baisse un peu forte a peut-être motivé le Public Investment Fund à investir, l'action a somme toute déjà repris 200 yens depuis mardi.Sources : Gamesindustry.biz