Ubisoft confirme sa participation à l'E3 2023... si l'événement a lieu.

Le PDG d'Ubisoft a déclaré que si l'E3 2023 avait lieu, Ubisoft serait bien présent. Cependant, Yves Guillemot reste sceptique quant à la tenue de l'événement, citant la pandémie en cours et les incertitudes qui l'entourent.Si l'E3 se tient, Ubisoft compte présenter de nombreux projets en cours de développement, bien que les détails spécifiques n'aient pas été révélés pour le moment, on s'en doute. On regarde donc les rumeurs circuler sur Internet, avec des spéculations sur des annonces de jeux comme le remake de Splinter Cell, Far Cry 7 et Star Wars, des licences qui ne devraient pas concerner la Nintendo Switch. Une chose est sûre : on devrait nous présenter un certain Just Dance 2024 !Source : MeriStation