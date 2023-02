Mario Kart Tour annonce l'événement 'Doctor Tour' et la 26e vague de costumes Mii

L'événement intitulé 'Doctor Tour' débutera le 22 février 2023 et proposera des personnages et des circuits médicaux en l'honneur des professionnels de santé. Trois ans après l'explosion de la pandémie de Covid, on pourrait presque considérer cette nouvelle Saison de MKT comme un hommage au personnel de santé très largement mobilisé depuis lors.Rappelons que par le passé, Mario Kart Tour a déjà eu droit à un événement Doctor Tour, à l'occasion de la sortie du déjà suspendu Docteur Mario sur mobile.De plus, Nintendo a également révélé la 26e vague de costumes Mii pour le jeu, qui seront disponibles en même temps que l'événement 'Doctor Tour'. Les fans de Mario Kart Tour ont donc de quoi se réjouir avec ces nouvelles fonctionnalités.Si Nintendo semble peiner sur le segment du jeu mobile, les choses ne vont pas si mal pour Mario Kart Tour : selon les estimations du cabinet d'analyse Sensor Tower, Mario Kart Tour génèrerait environ 2 millions de dollars de revenus mensuels et aurait été téléchargé environ 1 million de fois rien qu'en janvier 2023.