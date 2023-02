Et voilà, Super Nintendo World Hollywood est ouvert !

LIVE STREAM: SUPER NINTENDO WORLD™ Press Event 17/02/2023 Retrouvez la vidéo sur YouTube

L'ouverture de la zone consacrée à Nintendo au sein du parc Universal Studios Hollywood est un superbe événement pour les fans de Super Mario américains : depuis ce 17 février, les portes leur sont ouvertes, et ils sont nombreux à avoir réservé leur ticket pour être parmi les premiers à arpenter les allées d'une zone assez similaire à Super Nintendo World Osaka.Un live stream a été organisé par Universal pour permettre au plus grand nombre d'assister à ce moment historique :Lors de la soirée d'inauguration, le PDG d'Universal Parks & Resorts, Mark Woodbury, a tenu à saluer tous les invités spéciaux venus pour l'occasion, parmi lesquels un certain Shigeru Miyamoto. Dans son discours, le PDG a remercié les créateurs du parc pour avoir "fait de Super Nintendo World une réalité". Il aura fallu 7 ans pour imaginer cette zone avec Nintendo.Mark Woodbury a aussi rappelé qu'un Super Nintendo World était en cours de construction à Orlando, le "pire secret jamais gardé". A Hollywood, la zone se compose surtout de boutiques et de restaurants, et de l'attraction Mario Kart : Bowser's Challenge, une expérience de véhicule mobile dont les occupants sont équipés de lunettes pour découvrir une expérience de réalité augmentée.Shigeru Miyamoto est monté sur scène pour dire quelques mots au nom de Nintendo, remerciant Universal d'avoir donné vie à l'univers de Nintendo de la sorte. Particulièrement ravi d'être là, il a rappelé que le but premier du projet était de faire du Royaume Champignon une réalité.Avec le bracelet Powerup Band, de nombreux secrets attendent les visiteurs au Parc, même si le fait que le bracelet soit vendu en plus du prix de vente du billet n'aura échappé à personne !Ensemble, Miyamoto et Woodbury ont lancé le décompte vers l'ouverture en fanfare, avec jeux de lumière et feux d'artifice pour ensuite permettre au public de découvrir les attractions du parc.A Super Nintendo World Hollywood, les visiteurs peuvent profiter de nombreuses activités, y compris l'attraction Mario Kart inspirée du célèbre jeu de course, ainsi que le Toadstool Cafe et des bracelets d'alimentation. Le parc thématique Super Mario Bros est maintenant accessible au grand public à Los Angeles.Le parc thématique Super Mario Bros est désormais accessible au grand public à Los Angeles. Les fans de Mario et de Luigi peuvent ainsi entrer dans le monde de Super Mario Bros et vivre une expérience immersive avec des attractions, des décors et des activités en rapport avec l'univers du célèbre jeu vidéo.