La durée du film Super Mario Bros révélée : combien de temps durera-t-il ?

La durée du film Super Mario Bros connue

Super Mario Bros Le Film - Bande annonce VF [Au cinéma le 29 mars] 18/02/2023 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Un film d'animation se juge à une multitude de facteurs, parmi lesquels la direction artistique, le scénario, le respect de l'univers dont il s'inspire... et sa durée ! On vous l'accord, un film long peut être ennuyeux... et un film court aussi, et à l'inverse un film au scénario plein de rebondissements fera passer le temps du spectateur très vite ! Alors combien de temps dure le film Super Mario Bros des studios Illumination ? On vous dévoile le scoop révélé par l'Irish Film Classification Office juste après ce visuel, histoire de prévenir le spoil à ceux qui voudraient se garder la surprise...En effet, selon les informations listées par le Irish Film Classification Office, le film Super Mario Bros. durera 92 minutes et 17 secondes, une durée qui le place dans la moyenne des films d'animation contemporains. Cette information semble pertinente, confirmée par l'IMDB , même si pour l'heure la date de sortie du film en Irlande est encore incorrecte dans la base de données de l'IFCO La sortie en salles, prévue pour le 5 avril 2023 en France , nous demandera donc un peu plus d'1h30 de notre temps pour savourer chaque recoin de l'image d'un film qui fourmillera de détails venus de l'univers Super Mario.Bien que la durée ne garantisse pas la qualité, cela peut aider à attirer un large public et à faire de ce film une réussite financière, avec un long-métrage à la durée suffisamment longue pour intéresser tous les publics : pas trop long pour les enfants, et pas trop court pour les adultes.Produit par Illumination, le film animé est très attendu par les fans de l'univers de Mario. Il reste à voir si cette adaptation réussira à capturer l'esprit et l'essence de la franchise Super Mario Bros, tout en offrant une expérience cinématographique satisfaisante.A lire aussi : de nouvelles affiches pour le film SMB Illumination Avec cette durée de 92 minutes, le film devrait offrir un aperçu complet de l'univers de Mario, de ses personnages et de ses aventures, tout en restant facilement accessible pour un large public avide de rires et d'émotions dans les salles obscures. Avez-vous réservé votre soirée du mercredi 5 avril 2023 ? Les fans de Nintendo seront nombreux à se déplacer jusqu'à leur salle de ciné préférée pour découvrir les aventures de Mario, Luigi, Peach et Toad !Pour le plaisir, voici la bande-annonce officielle du film :Source : NintendoLife