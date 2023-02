Un parc Nintendo : une proposition dont le succès n’était pas garanti

Le concept du parc, on le doit en grande partie à Shigeru Miyamoto, aujourd'hui directeur représentatif et fellow chez Nintendo, qui s’est fortement impliqué dans la création du parc ces dernières années, au point d’avoir réduit considérablement son implication dans les jeux sortis récemment. C’est Shinya Takahashi, Directeur et chef de la direction de Nintendo, producteur depuis des décennies et ayant travaillé sur certaines des franchises les plus célèbres de Nintendo, comme Brain Age, Kirby et Pikmin qui le confirme. La création du Super Nintendo World a été le grand projet qui a accaparé l’énergie de Shigeru Miyamoto ces dernières années.



Polygon s'est entretenu avec Miyamoto et Takahashi, par l'intermédiaire d'interprètes, au sujet de l'expérience consistant à donner vie à l'univers de Mario dans un parc à thème et de ce que l'avenir réserve à Nintendo.





Revenons quelques années en arrière, lorsque Nintendo indiquait vouloir étendre la visibilité des propriétés intellectuelles du groupe en dehors du jeu vidéo. Nous avons eu un merchandising soutenu avec de nombreux partenariats temporaires plus ou moins luxueux, on pressentait le retour vers le cinéma qui se concrétise cette année avec la sortie du film Mario….et il y a eu le projet de parcs d’attractions, ambitieux sur le papier mais un vrai casse-tête à mettre en place. Il n’est en effet pas simple de transposer un univers virtuel interactif en un concept interactif dans le monde réel. Miyamoto et Takahashi ont donc dû peser chaque élément pour voir ce qui pourrait être repris (les blocs de pièces paraissaient assez évidents) mais il restait de nombreuses inconnues car il n’était pas évident que tout cela puisse réellement bien fonctionner auprès du public.

"Il restait pas mal d’incertitudes sur ce que cela allait donner au final. Est-ce que tous ces efforts allaient rendre au final quelque chose de satisfaisant ? a déclaré Takahashi. Lorsque nous avons pu interagir avec, disons, le bloc pour la première fois et le frapper réellement - et avoir cette sensation, et le son de la pièce de monnaie, sachant que nous avons pu créer quelque chose qui donne vie à cette interactivité - c'est là que nous avons ressenti ce premier sentiment rassurant : Ça va marcher pour nous."

"Quand je pense aux parcs, je pense à un parc réel dans votre quartier", a déclaré Miyamoto. "Peut-être qu'il y a une fontaine et qu'on s'y promène pieds nus, ou qu'il y a une colline et qu'on s’amuse à en dévaler les pentes. C'est ce que j'ai imaginé. Même si j'adorerais que cela soit possible ici, il y a des problèmes de sécurité à prendre en compte. Donc, tout en garantissant la sécurité, nous avons prévu des moyens d'interagir avec le parc, comme le bloc de questions que vous pouvez toucher pour obtenir des points."

Le premier écueil fut de réussir son entrée dans le Super Nintendo World. Comment aider le public à passer du monde réel à cette féerie du monde Nintendo ? Ce fut le travail attribué au tuyau Warp, dont l’aspect et l’ambiance sonore interne a été un gros travail, sur lequel les équipes continuent toujours de plancher, cela depuis l’ouverture du premier Super Nintendo World à l’Universal Studios d’Osaka au Japon en 2020.

"En réalité, nous avons fini par construire un grand bâtiment, comme vous pouvez le voir, et je voulais y grimper. Mais il y a des expériences qui se produisent dans la vie réelle et qui ne se produisent pas dans les jeux vidéo ", a déclaré Miyamoto. "Par exemple, dans Mario, lorsque vous entrez dans un donjon, il suffit de changer de scène. Mais dans la vie réelle, il y a une phase de transition par laquelle vous devez passer. " C'est également ainsi que Miyamoto décrit le rôle du Warp Pipe pour aider les visiteurs à se déplacer dans un nouvel espace. C'est "une porte d'entrée ou une phase de transition entre la vie quotidienne et le Royaume Champignon".

Ce souci du détail se retrouve dans tous les aspects du parc. En passant par le tuyau d’entrée, avec un effet sonore familier, on est immédiatement transporté. Lorsque vous émergez, l'espace est saturé de couleurs et de détails. On a l'impression d'être dans un aquarium, avec des bâtiments et des décors de plusieurs étages tout autour, et des personnages en mouvement constant. Tout ce que vous regardez est rempli d'informations visuelles. C’est aussi la force du Super Nintendo World. Il n’est au final pas si grand que cela mais avec tous ses détails, on est obligé de prendre le temps et de se poser pour admirer le tout. Force est de reconnaître que cela fait plaisir de retrouver de nombreux compagnons virtuels au sein de ce parc, les fans sont aux anges de retrouver toutes ces attentions transposées dans le monde réel.

"Dans le monde du jeu, il y a Yoshi et les Koopa Troopas, ils sont toujours en mouvement, alors nous voulions être sûrs qu'ils le soient aussi dans la vie réelle", a déclaré Miyamoto. Mais est-ce que cela va être vraiment convaincant ? Est-ce que ça va vraiment se passer comme on le souhaite ? Et après avoir vu tous ces éléments, les avoir réunis au même endroit et les voir fonctionner, j'ai eu ce moment où le paysage que je voyais correspondait vraiment à l'expérience de jeu que j'avais eue dans le passé. Et vraiment, tout s'est synchronisé et assorti. Et le fait de réaliser que tous les éléments se sont réunis pour rendre cela possible - [c'était] un moment très fort."



A new way to play. SUPER NINTENDO WORLD™ opens 2/17/2023 18/02/2023 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Le Super Nintendo World a sa propre identité qui se détache du reste des attractions de l’Universal Studios Hollywood. Ailleurs, vous êtes pleinement conscient que vous profitez d’attractions recréant certains passages d’un film. Mais ici, tout est imaginé pour que vous soyez en permanence dans l’illusion de vous promener dans le royaume champignon, avec de nombreux couloirs dissimulés invitant à la découverte, vous inviter à faire une pause pour admirer les décors. Cette immersion se poursuit également dans les restaurants, où de nombreuses petites fenêtres dévoilent des Toads affairés en cuisine ou se promenant à l’extérieur. Dans le Toadstool Café, vous êtes accueilli par le chef Toad qui vous salue et vous invite à déguster le fruit de son travail . Tout est fait pour avoir l’impression d’être entouré par de nombreux Toads.



crédit image : Universal / Nintendo

"Un autre exemple, bien sûr, est Mario Kart : Bowser's Challenge. C'est une expérience que vous ne pouvez pas vivre uniquement sur une console de jeu vidéo", a déclaré Takahashi. "Grâce à l'utilisation de la RA et d'autres technologies, nous sommes en mesure de tirer parti de nos propres expériences pour créer quelque chose, encore une fois, qui va au-delà de l'expérience que vous auriez dans le seul jeu."

"Il a été question d'y ajouter d'autres IP, comme Splatoon. Mais au lieu de nous disperser, nous avons pensé qu'il serait plus facile de commencer par quelque chose de ciblé", a déclaré Miyamoto. "C'est pourquoi nous avons décidé de commencer avec Mario. Cependant, en raison de cette toile de fond, si vous remarquez, vous pourrez trouver d'autres propriétés intellectuelles éparpillées dans le monde. Je vous encourage donc à y jeter un coup d'œil."

Un lieu où les familles peuvent jouer ensemble

"Tant que vous créez une expérience à laquelle les fans peuvent s'identifier et dans laquelle ils peuvent s'amuser, il est naturel que les enfants puissent s'amuser avec ça", a déclaré Miyamoto. "Quand vous allez dans d'autres parcs, vous pouvez voir les enfants jouer et les parents se reposer sur le côté. Et c'est quelque chose que vous observez là-bas et que vous n'observez pas forcément ici."

Pour Nintendo, l'idée des jeux est quelque chose qui rassemble la famille dans le salon pour interagir ensemble. Et ce parc est imaginé comme une extension de ce gameplay très Nintendo, comme le confirme Miyamoto. On y retrouve à la fois des expériences adaptées aux familles avec des propositions pour l’ensemble des générations, à la fois divertissantes pour les enfants et les adultes, mais surtout on encourage les groupes à jouer ensemble.





"Les petits enfants qui arrivent ne connaissent pas Mario et n'ont pas encore joué aux jeux", explique Takahashi. "Puis, au fur et à mesure que l'on passe de ces enfants à leurs grands-parents ou à leurs arrière-grands-parents, Mario et le Nintendo World, et Mario lui-même en tant que personnage de la franchise vont être le substrat de liaison entre les générations (NDLR : Miyamoto évoque même le terme de « tissu conjonctif »). Je pense que c'est quelque chose que nous pouvons espérer réaliser avec ce parc à thème."

L'avenir de Nintendo

Depuis le début, Nintendo a acquis la réputation d'introduire de nouvelles façons de jouer avec différentes technologies, sans toujours verser dans la haute technologie. Que l’on se souvienne de l’important catalogue de la NES et de ses accessoires comme R.O.B le petit robot à piles qui se dirigeait en fonction de la lumière émise par la télévision, le Zapper un pistolet optique, le Family Fun Fitness qui était un tapis de danse et d'exercices, permettant de contrôler la console avec les pieds ou tout simplement le NES Hands Free - un accessoire permettant aux personnes handicapés physiques de jouer aux jeux NES, en passant par la Wii avec son Wii Balance Board, la Wii U et son gameplay asymétrique, et désormais la Switch, permettant de jouer à des jeux sur un téléviseur ou partout en mode portable, Nintendo a régulièrement varier les propositions qui ont fait mouche auprès du public ou l’on amené à tenter l’essai même s’il n’était pas à la base joueur.

credit image : Nintendo/Universal





Cependant, Miyamoto et Takahashi prennent soin de ne pas présenter Nintendo comme une entreprise de technologie de pointe, mais comme une entreprise qui privilégie la simplicité pour l'utilisateur. La technologie est un élément clé du jeu, qui va de pair avec l'objectif ultime de rendre les jeux agréables à essayer pour tout le monde.

"En tant qu'entreprise, nous voulons prendre la technologie dont nous disposons et la mettre en œuvre dans les jeux de manière à ce qu'elle soit facile à utiliser et à comprendre", a déclaré M. Takahashi.

"Je pense que nous sommes toujours à la recherche d'utilisations uniques de la technologie", a déclaré Miyamoto. "La façon dont nous utilisons cette technologie de manière unique et dont nous la transformons en un produit est, à mon avis, ce que Nintendo sait faire. Lorsque Mario a été créé, il est devenu populaire et nous avons pensé que Mario était devenu populaire parce que c'était un jeu amusant. Nous avons donc pensé qu'à chaque introduction d'une nouvelle technologie, Mario pouvait évoluer en parallèle. Pour chaque type de matériel, nous avons eu un nouveau Mario, et dans la même veine avec le parc à thème, nous avons la technologie AR et Mario Kart qui se mélangent pour créer cette harmonie entre les décors physiques réels qui sont dans l'espace physique et le décor virtuel changeant qui est devant l'écran. Et je pense que c'est quelque chose qui a vraiment fait de cette expérience une grande expérience. Pour en revenir à Mario, pour toute technologie future, nous évaluerons si elle est la mieux adaptée à Mario et nous continuerons à évoluer."



SUPER NINTENDO WORLD AT UNIVERSAL STUDIOS HOLLYWOOD EARLY ACCESS EXCLUSIVE MARIO KART FULL RIDE 18/02/2023 Retrouvez la vidéo sur YouTube Voici une petite vidéo postée par la chaîne YouTube This is How We Bingham qui révèle le plaisir procuré par cette visite.

Pour le moment, les premiers visiteurs valident totalement cette première incursion de Mario dans la vrai vie. Vous pouvez vous rendre directement sur la page officielle de ce parc américain. Un troisième parc est en cours de construction et on espère que l’Europe finira un jour par recevoir un parc pour en profiter sans devoir s’embarquer pour un périple lointain.





Si Mario est clairement la tête de gondole de ce parc, de nombreux œufs de Pâques sont dissimulés pour faire référence à d’autres IP de Nintendo. La porte est ouverte pour de futurs arrivées mais il a fallu procéder à des choix au départ, il ne fallait pas se manquer. Jusqu’au bout, les créateurs n’étaient pas sûr du succès de l’entreprise, il fallait commencer par un IP fédératrice : Mario.Crédit Image : UniversalLe Super Nintendo World a également été intentionnellement conçu pour encourager la collaboration, tant pour les nouveaux venus que pour les fans chevronnés. Les éléments interactifs sont omniprésents ; vous pouvez difficilement faire quelques pas sans entendre le tintement révélateur d'un bloc de pièces et vous demander comment le trouver vous aussi.Le Super Nintendo World est conçu comme un jeu. Bowser a volé le champignon d'or de la princesse Peach, et c'est aux visiteurs de le récupérer en jouant à une série de trois mini-jeux, appelés "activités", et à un combat de boss final. Les visiteurs peuvent acheter un bracelet Power-Up (NDLR : notre camarade Pegasus Fred vous confirme que c’est un investissement obligatoire sous peine de passer autrement à côté d’une grande partie du parc), qui leur permet de suivre leur progression et de compter les pièces reçues des blocs de pièces. La plupart de ces "activités" sont beaucoup plus faciles à faire avec au moins un partenaire - une activité sur la plante piranha nécessite de désactiver plusieurs horloges, et en collaborant avec d’autres visiteurs, vous devriez plus facilement parvenir à la victoire. Il est facile d'imaginer comment une famille pourrait faire cette activité ensemble, et comment un enfant pourrait voir quelqu'un d'autre jouer et se sentir encouragé à se joindre à lui.