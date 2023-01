Le film Super Mario Bros sortira finalement le 5 avril 2023

Quelques jours de patience de plus sont requis de la part des fans du plombier moustachu : le film Super Mario Bros Le Film des studios Illumination ne sortira par le mercredi 29 mars 2023 comme annoncé initialement, mais une semaine plus tard, le mercredi 5 avril.L'info a été discrètement mise à jour dans les plannings en ce début de semaine, et Allociné annonce également que la nouvelle date de sortie du film est bien le 5 avril prochain, tandis que les plannings ont été actualisés pour d'autres pays du monde :Nous aurons certes deux jours d'avance sur les Américains, et trois semaines sur les Japonais, ce qui est déjà plus qu'honorable. Il nous tarde de découvrir le scénario sur lequel Shigeru Miyamoto, Chris Meledandri et les talentueux scénaristes d'Illumination ont planché depuis tant d'années !Source : site officiel Universal France