Produits dérivés : figurines Mario, retour d'amiibo Zelda, un dernier set Zelda Lego Ideas

On vous regroupe trois mini-sujets autour de produits dérivés réels ou potentiels, avec un visuel de figurines inspirées du film d'animation Super Mario Bros Le Film, le retour en stock d'amibe Zelda à l'approche de Tears of the Kingdom, et enfin la validation d'un projet de set Lego Ideas inspiré de The Legend of Zelda: Breath of the Wild.Cela ne fait aucun doute : des produits dérivés Super Mario vont envahir les magasins de jouets à l'approche de la sortie du film. Si Nintendo n'a pas pu freiner les ardeurs de Mc Donald's dont les Happy Meals ont accueilli des jouets Mario ces dernières semaines dans bon nombre de pays du monde, les fabricants attendent patiemment leur heure pour divulguer les produits dérivés qui seront disponibles à l'approche de la sortie effective du film, entre la fin mars et la mi-avril selon les pays.Le site ComicBook.com a diffusé le tweet publié le 1e janvier d'un internaute qui depuis a eu confirmation qu'il s'agissait de figurines commercialisées par Jakks Pacific Inc, un partenaire de longue date de Nintendo dans le domaine des produits dérivés. Ces figurines seront commercialisées le 26 février 2023 aux Etats-Unis.On ne comprend pas trop pourquoi Peach et Mario donnent l'impression de loucher, mais ce sont sans doute encore des prototypes et on espère que les modèles finaux seront un peu plus proches des originaux !Source : ComicBook.com On se demande parfois pourquoi il faut passer par un site américain pour découvrir l'info : la FNAC proposera à nouveau les amiibo Zelda disponibles à compter du 3 février 2023. 14 amiibo sont concernés par ce retour en magasins.Alors qu'on ignore encore quel support amiibo proposera le jeu Tears of the Kingdom, la disponibilité des figurines ne laisse guère de doute sur le fait que ce nouvel épisode nous permettra de jouer un peu avec nos figurines NFC !Vous pouvez retrouver la liste des amiibo disponibles le 3 février prochain sur cette page , notez qu'il n'y a pas de nouvelle figurine prévue ou listée sur FNAC.com actuellement.Source : nintendowire.com Lego Ideas est une communauté officielle de Lega qui permet aux fans de soumettre des propositions de sets qui parfois deviennent de vrais produits.Depuis le mois de novembre dernier, il n'est plus possible de proposer de sets Zelda, mais un projet avait été déposé en amont et vient de franchir le premier niveau de sélection : cette église en ruines que vous reconnaîtrez du royaume dévasté d'Hyrule va maintenant faire l'objet d'une étude officielle de la part de Lego. Cliquez ici pour découvrir ce qui sera sans doute le dernier projet Zelda soumis via Lego Ideas, et patientons maintenant dans l'attente d'une décision officielle quant à la commercialisation, ou non, de ce nouveau set unique.Source : NintendoLife