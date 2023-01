Zelda Tears of the Kingdom : le dernier titre majeur de la Switch ?

On est parfois un peu partagé entre l'envie de soupirer un énième "nooooon, vraiment" et l'envie de surfer sur la vague inhérente à la rumeur du jour. Quand on a vu passer le titre "Tears of the Kingdom pourrait être le dernier jeu majeur sur Switch", on a vraiment eu ce sentiment mitigé.Parce qu'évidemment, des jeux de la trempe d'un Zelda, il n'y en a qu'un par génération. Et la Switch aura eu la chance d'en avoir au moins 4, des jeux comme ça, avec Breath of the Wild, Animal Crossing New Horizons et l'incontournable Mario Kart 8 Deluxe.Alors quand les sites web Nintendo se sont enflammés en reprenant la déclaration apparemment bien informée de deux journalistes anglais, Christopher Dring (Gamesindustry) et Andy Robinson (VideoGameChronicle.com), sur Twitter, on s'est demandé si on lisait bien ce qu'on était en train de lire, car c'est un peu de notre point de vue une façon de prôner l'évidence.En effet, quand on regarde les jeux en développement sur Switch, annoncés comme Pikmin 4 ou en rumeur depuis des années comme les remasters de Metroid Prime, on voit bien que ce sont des jeux qui nous enthousiasment nous, les fans de toujours, mais qui ne seront pas du tout en mesure de venir chatouiller la performance commerciale des Pokémon ou Mario Kart sur la console hybride de Nintendo.On sait à quel point la communauté est excitée à l'idée de jouer à The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. C'est très certainement le jeu le plus attendu sur Switch depuis son annonce ! Il nous tarde aussi de savoir ce que Nintendo nous réserve au sujet de sa prochaine génération : avec Tears of the Kingdom sur Switch, le Zelda suivant va se faire attendre pendant quelques années, et la Switch 2 pourrait souffrir de ce vide sidéral en attendant que les équipes puissent accoucher d'un autre Zelda après BOTW2.Rien n'est simple : derrière les apparences trompeuses du cycle de vie des consoles où Nintendo ne semble pas avoir toujours le contrôle de la situation (la pénurie de composants pourrait avoir eu raison de la sortie d'une Switch Pro qui a fait couler beaucoup d'encre depuis 2019), il nous tarde de savoir comment Big N prépare le monde d'après la Switch. Les fans accepteraient-ils que Metroid Prime devienne le porte-étendard de la Switch 2 ? Un nouveau Mario permettrait-il de prendre son mal en patience pour laisser aux équipe d'Aonuma le temps de préparer un autre Zelda ?Ces questions nous font penser que peut-être, on en attend un peu trop, oubliant de vivre l'instant présent et le bonheur ultime que représentera l'insertion de la cartouche de Tears of the Kingdom dans la Switch, plus de 6 ans (SIX ANS !) après la sortie de Breath of the Wild.D'ici là, ne manquez pas de visiter Puissance Zelda , qui suit l'actualité des jeux Zelda avec passion depuis plus de 20 ans, et de partager votre propre passion avec la communauté PN sur notre serveur Discord Source : GamingBolt.com