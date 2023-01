Pokémon Écarlate & Violet : Trioxhydre et Lanssorien dans les Raids Téracristal évènements

Les joueurs de Pokémon Écarlate & Pokémon Violet vont pouvoir faire chauffer leurs meilleurs Pokémon pour affronter deux des Pokémon de Type Dragon les plus appréciés dans l'univers Pokémon : Trioxhydre et Lanssorien seront les Pokémon vedettes des Raids Téracristal de niveaux 4 et 5 étoiles le week-end prochain.Du vendredi 6 janvier (1h du matin) au lundi 9 janvier (2h du matin), les deux Pokémon seront présents en nombre dans les Raids. Ils pourront posséder n'importe quel type Téracristal. A vous de choisir le type que vous préférez !Attention cependant : comme ces Pokémon sont exclusifs à une version du jeu, vous ne trouverez les raids Trioxhydre que dans Pokémon Écarlate et Lanssorien uniquement dans Pokémon Violet. Mais en jouant en ligne avec l'abonnement Nintendo Switch Online, chaque joueur pourra alors accéder aux Raids en ligne de n'importe quelle version.Pour accéder à ces raids, il est nécessaire de passer pour le menu Poké Portail puis sélectionner l'option pour recevoir les Actus Poké Portail dans le sous-menu dédié au Cadeau Mystère.Pokémon Écarlate & Pokémon Violet sont disponibles exclusivement sur Nintendo Switch.