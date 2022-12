[Rumeur] Quand on reparle de Switch Pro... peut-être une dernière fois avant la Switch 2

Donc, je pense qu'à ce stade, en interne, de ce que je peux comprendre en parlant à différents développeurs, c'est qu'il y avait une sorte de mise à jour de la Switch de milieu de génération prévue à un moment donné et cela semble ne plus être le cas. Et donc il est assez clair que quoi qu'ils fassent ensuite, ce sera le matériel de prochaine génération. Je ne pense pas que ce sera en 2023.

DF Direct Weekly #92: End of 2022 Lookback + Supporter Q+A Special! 28/12/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Alors que 2022 se termine doucement, il y a bien un sujet qui a été relativement récurrent et régulier tout au long de l'année : la sortie ou non d'une évolution de la Switch, sobrement baptisée Switch Pro par la communauté. L'idée était que Nintendo allait éviter de faire comme pour la Wii, et proposer une petite mise à jour hardware de sa console pour la remettre au goût du jour, d'un point de vue technique.On en a beaucoup parlé, on a beaucoup attendu, mais rien n'est venu : dans son podcast, le site Digital Foundry revient sur l'Histoire telle qu'elle aurait dû être écrite, par la voix de John Linneman qui, après avoir échangé avec plusieurs développeurs, est convaincu que la Switch Pro n'arrivera jamais.Il explique son point de vue en ces termes :Pour Nintendo, une Switch Pro était la réponse la plus sereine pour faire face aux monstres de puissance concurrente, car le lancement d'une nouvelle console pourrait bien lui réserver des surprises comme celles que la firme a déjà connues par le passé : la Wii était précédée d'une console au succès relatif, et suivie d'un échec. Un vrai ascenseur émotionnel.Si l'on en croit John Linneman, c'est donc plutôt une "vraie" nouvelle console qui nous attend, et cette nouvelle machine ne sortirait apparemment pas en 2023, d'après ses sources.Vous pouvez regarder ce podcast sur YouTube :Les cartes sont donc sur la table pour Nintendo, qui a plusieurs options à sa disposition, compte tenu du succès de la Switch : il serait dommage de balayer ce parc de plus de 114 millions de consoles vendues avec une nouvelle génération encore différente, mais comme voici déjà 5,5 ans qu'on côtoie la Switch tous les jours, on ne sera pas non plus contre un peu de nouveauté.Il nous tarde de lever le voile sur ce que la prochaine génération de console Nintendo nous réserver, on en parle tous les jours sur notre Discord alors ne manquez pas de nous y rejoindre pour en parler avec nous !Source : Digital Foundry